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商务部新闻发言人就加拿大拟对华电动汽车等商品采取限制措施答记者问

2024年08月27日14:46 | 来源：商务部网站
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问：8月26日，加拿大政府发布公告称，将对自华进口的电动汽车采取加征关税等限制措施，请问商务部对此有何回应？

答：8月26日，加方发布公告称，将对自华进口的电动汽车、钢铝产品采取加征关税等限制措施。加方罔顾事实和世贸组织规则，无视中方多次严正交涉，不顾多方反对和劝阻，一意孤行。中方对此强烈不满、坚决反对。

中方多次强调，中国电动汽车等产业发展基于自身比较优势，是开放竞争的结果。中国电动汽车受到包括加拿大消费者在内的全球用户欢迎，也为全球应对气候变化和绿色转型作出巨大贡献。

加方宣称支持自由贸易和世贸组织规则为基础的多边贸易体制，却公然违反世贸组织规则，盲目跟随个别国家，宣布将采取单边加征关税措施，是典型的贸易保护主义。加方此举将扰乱全球产业链供应链稳定，严重破坏全球经济体系和经贸规则，严重冲击中加经贸关系，损害两国企业利益，影响加消费者福利，破坏加绿色转型和全球应对气候变化的努力。

中方敦促加方立即纠正错误做法。中方将采取一切必要措施，坚决捍卫中国企业的正当权益。

(责编：岳弘彬、牛镛)
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