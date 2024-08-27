8月27日，随着大桥两侧节段钢梁焊接完成，主跨近千米的G3铜陵长江公铁大桥主桥顺利合龙，标志着由铜陵市综合交通投资集团有限公司投资建设、中铁大桥院设计、中铁大桥局施工的我国首座双层斜拉—悬索协作体系大桥主体完工。

“G3铜陵长江公铁大桥是我国首座双层斜拉—悬索协作体系桥梁。这种新结构既能满足大桥的功能需求，同时相较于同等规模的斜拉桥和悬索桥而言，经济性更好、行车安全性更高。”G3铜陵长江公铁大桥总设计师、中铁大桥院总工程师肖海珠表示。

图为G3铜陵长江公铁大桥。（中铁大桥局供图）

G3铜陵长江公铁大桥起于安徽铜陵市陈瑶湖镇花园村，跨越长江，经过羊山矶，止于铜陵市大通镇民主村，路线全长11.88公里，具有“高速公路、城际铁路、货运铁路”三种过江功能。大桥主跨达988米，上层桥面布置为6车道高速公路，设计时速100公里；下层桥面布置为4线铁路，其中2线为合池城际铁路，设计时速250公里，2线为铜陵南至江北港铁路，设计时速120公里。

肖海珠表示，斜拉—悬索协作体系桥梁结合了斜拉桥刚度大和悬索桥柔度好的优势，具有跨度大、荷载重、刚度大的特点。G3铜陵长江公铁大桥在钢梁架设过程中，综合采用了斜拉桥和悬索桥的架梁工艺，本次两个合龙口分别位于两侧斜拉索与悬索的交叉区，如何将这一刚一柔结构连接到一起，并呈现出大桥的设计线形，这在国内桥梁施工中尚属首次。

“斜拉段结构对温度影响不太敏感，但悬索段结构对温度影响非常敏感。合龙前期，我们发现与悬索连接的钢梁受温度影响高差最大达40厘米。”中铁大桥局G3铜陵长江公铁大桥项目总工姚森表示，针对这一情况，在合龙段钢梁安装过程中，项目团队选择在相对恒定的温度下快速完成施工，同时，结合主缆吊装受力不断变化，施工人员采用悬臂段调索、悬吊段配重、合龙口反压、移动配载以及斜拉段纵向主动顶推等措施，以保证合龙口的高差和转角满足合龙要求，最终完成钢梁的毫米级精准合龙。

图为G3铜陵长江公铁大桥施工现场。（中铁大桥局供图）

G3铜陵长江公铁大桥是《长江干线过江通道布局规划（2020-2035年）》中规划的过江通道之一，也是安徽省重大基础设施建设项目。大桥的建设有利于完善国家和安徽省高速公路网，提升区域过江通道通行能力，对于发挥皖江承东启西、连接长三角和川渝鄂赣的中枢作用，促进区域交通优化发展、完善过江通道布局具有重要意义。（记者樊曦）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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