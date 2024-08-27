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2024年1—7月份全国规模以上工业企业利润增长3.6%

2024年08月27日15:17 | 来源：人民网
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人民网北京8月27日电 （记者杨曦）国家统计局27日公布数据显示，1—7月份，全国规模以上工业企业实现利润总额40991.7亿元，同比增长3.6%（按可比口径计算，详见附注二）。

1—7月份，规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额13917.3亿元，同比增长1.0%；股份制企业实现利润总额30514.6亿元，增长1.9%；外商及港澳台投资企业实现利润总额10184.9亿元，增长9.9%；私营企业实现利润总额11031.0亿元，增长7.3%。

1—7月份，采矿业实现利润总额7179.2亿元，同比下降9.5%；制造业实现利润总额29045.4亿元，增长5.0%；电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额4767.1亿元，增长20.1%。

1—7月份，主要行业利润情况如下：有色金属冶炼和压延加工业利润同比增长79.3%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长25.1%，农副食品加工业增长23.9%，电力、热力生产和供应业增长23.2%，纺织业增长18.4%，汽车制造业增长6.7%，石油和天然气开采业增长5.3%，化学原料和化学制品制造业增长4.8%，通用设备制造业增长4.3%，专用设备制造业下降2.9%，电气机械和器材制造业下降8.1%，煤炭开采和洗选业下降21.7%，非金属矿物制品业下降48.8%，石油煤炭及其他燃料加工业、黑色金属冶炼和压延加工业同比由盈转亏。

1—7月份，规模以上工业企业实现营业收入75.93万亿元，同比增长2.9%；发生营业成本64.79万亿元，增长3.0%；营业收入利润率为5.40%，同比提高0.04个百分点。

7月末，规模以上工业企业资产总计172.76万亿元，同比增长5.3%；负债合计99.51万亿元，增长5.1%；所有者权益合计73.25万亿元，增长5.7%；资产负债率为57.6%，同比下降0.1个百分点。

7月末，规模以上工业企业应收账款25.10万亿元，同比增长8.1%；产成品存货6.47万亿元，增长5.2%。

1—7月份，规模以上工业企业每百元营业收入中的成本为85.33元，同比增加0.09元；每百元营业收入中的费用为8.41元，同比持平。

7月末，规模以上工业企业每百元资产实现的营业收入为76.4元，同比减少2.3元；人均营业收入为179.4万元，同比增加7.8万元；产成品存货周转天数为20.4天，同比增加0.2天；应收账款平均回收期为66.5天，同比增加3.4天。

7月份，规模以上工业企业实现利润同比增长4.1%。

(责编：杨曦、吕骞)
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