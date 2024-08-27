人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

六部门发文规范和加强市政基础设施资产管理

2024年08月27日15:54 | 来源：人民网
小字号

人民网北京8月27日电 （记者王震）据财政部网站消息，为规范和加强市政基础设施资产管理，更好发挥市政基础设施公共服务功能，财政部等六部门制定印发《市政基础设施资产管理办法（试行）》，自2024年9月1日起施行。

《办法》指出，市政基础设施资产管理应当遵循统筹协调、权责一致、规范核算、全面报告的原则。

具体来看，一是统筹协调，合理划分主管部门和管护单位职责边界，加强市政基础设施资产管理统筹协调，坚持建管并重，强化资产管理意识，维护市政基础设施资产安全、完整；

二是权责一致，构建财政部门、主管部门、建设单位、管护单位分级管理、权责一致的监督管理机制，坚持谁管护、谁负责的原则，推动市政基础设施资产合理配置、科学管护、规范处置；

三是规范核算，贯彻执行国家统一的会计制度，对采用各类投资建设方式形成的市政基础设施资产，严格资产确认和登记入账核算；

四是全面报告，落实国有资产报告制度要求，将市政基础设施资产管理情况全部纳入行政事业性国有资产报告，做到全口径、全覆盖，不重不漏。

《办法》要求，财政部门会同主管部门推进市政基础设施资产管理与预算管理有效衔接，将市政基础设施资产存量情况、养护维修情况以及绩效情况等作为项目建设维护资金安排的重要依据。主管部门、管护单位应当加强市政基础设施资产的有效盘活和高效利用。

(责编：王震、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
六部门发文规范和加强市政基础设施资产管理
　　人民网北京8月27日电 （记者王震）据财政部网站消息，为规范和加强市政基础设施资产管理，更好发挥市政基础设施公共服务功能，财政部等六部门制定印发《市政基础设施资产管理办法（试行）》，自2024年9月1日起施行。 《办法》指出，市政基础设施资产管理应当遵循统筹协调、权责一致、规范核算、全面报告的原则。…
六部门：严禁为没有收益市政基础设施资产违规举债
　　人民网北京8月27日电 （记者王震）据财政部网站消息，为规范和加强市政基础设施资产管理，更好发挥市政基础设施公共服务功能，财政部等六部门制定印发《市政基础设施资产管理办法（试行）》，自2024年9月1日起施行。 其中提出，政府投资建设的市政基础设施资产应当依法严格履行基本建设审批程序，落实资金来源，加强预算约束，防范政府债务风险。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部