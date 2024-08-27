人民网北京8月27日电 （记者王震）据财政部网站消息，为规范和加强市政基础设施资产管理，更好发挥市政基础设施公共服务功能，财政部等六部门制定印发《市政基础设施资产管理办法（试行）》，自2024年9月1日起施行。

《办法》指出，市政基础设施资产管理应当遵循统筹协调、权责一致、规范核算、全面报告的原则。

具体来看，一是统筹协调，合理划分主管部门和管护单位职责边界，加强市政基础设施资产管理统筹协调，坚持建管并重，强化资产管理意识，维护市政基础设施资产安全、完整；

二是权责一致，构建财政部门、主管部门、建设单位、管护单位分级管理、权责一致的监督管理机制，坚持谁管护、谁负责的原则，推动市政基础设施资产合理配置、科学管护、规范处置；

三是规范核算，贯彻执行国家统一的会计制度，对采用各类投资建设方式形成的市政基础设施资产，严格资产确认和登记入账核算；

四是全面报告，落实国有资产报告制度要求，将市政基础设施资产管理情况全部纳入行政事业性国有资产报告，做到全口径、全覆盖，不重不漏。

《办法》要求，财政部门会同主管部门推进市政基础设施资产管理与预算管理有效衔接，将市政基础设施资产存量情况、养护维修情况以及绩效情况等作为项目建设维护资金安排的重要依据。主管部门、管护单位应当加强市政基础设施资产的有效盘活和高效利用。

(责编：王震、吕骞)

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