人民网北京8月27日电 （记者杨曦）据自然资源部消息，近日，自然资源部组织梳理低效用地再开发试点城市的经验做法，发布了试点工作首批18个典型案例，旨在为各地盘活存量土地和低效用地提供借鉴和参考，切实推动城乡发展从增量依赖向存量挖潜转变，持续增强高质量发展的潜力和后劲。

据悉，自然资源部贯彻落实党中央关于实施全面节约战略、盘活存量土地和低效用地的决策部署，持续推动低效用地再开发工作。2023年9月，自然资源部在15个省（市）44个城市（区、县）部署低效用地再开发试点，主要围绕规划统筹、收储支撑、政策激励、基础保障4个方面探索创新政策举措，完善激励约束机制，有效盘活存量土地和推动低效用地再开发。

试点城市开展了生动的实践探索，涌现出一批低效用地再开发利用的鲜活案例，第一批涉及的18个典型案例主要有三大特色。一是探索创新盘活低效用地的政策实施路径。典型案例所涉地方在低效用地再开发试点政策框架下，探索创新了编制详细规划、加强收储支撑、完善供应方式、优化地价工具等政策实施路径，形成了一批产业园区用地提质增效、存量土地转型升级、公共设施用地复合利用、地上地下空间综合开发的典型经验。

二是体现不同开发主体盘活低效用地的路径方法。在盘活低效用地实践中，试点地区涌现出多种盘活模式，包括政府收储片区统筹开发、原产权人自主改造开发、企业联合升级改造开发等模式，充分发挥了政府的引导作用，有效调动了市场参与的积极性。

三是实现了土地安全高效持续利用、城乡高质量发展多维目标。试点地区通过低效用地再开发，用空间焕新引领产业升级，引导企业技改扩能、提容增效，保障了产业转型升级发展空间，腾出了新质生产力发展空间，提供了发展新动能。同时，各地在低效用地再开发试点中，采取片区综合开发重塑空间品质，实现了生产、生活、生态功能整体提升，补齐了公共服务设施短板，更好地满足人民群众需求，有效推动了城乡高质量发展。

(责编：杨曦、吕骞)

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