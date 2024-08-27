人民网北京8月27日电 （记者杨曦）据国家林草局消息，时隔67年，珍稀物种山西黄芩在山西省永济市雪花山海拔1200米的阴生环境中再次被发现。

山西黄芩归属于唇形科黄芩属，为一年生草本植物，其叶片两两相对生长，呈心脏形状，花朵为深邃的紫色，是我国的独有物种。据《中国植物志》记载，这种植物在全球范围内仅在我国山西省永济市雪花山有自然分布。

山西黄芩的首次采集记录可回溯至1957年5月27日，吴征镒和李锡文于1977年在《中国植物志》附录中发表了该种。此后，一直未曾有关于此物种的标本记录。鉴于标本的首次采集正值该种的花期，《中国植物志》的记载也仅对花有所描述，对果实和种子的描述相对欠缺。因数据记录的缺失，《中国物种红色名录》将其纳入其中。

据介绍，此次发现，得益于山西省林草局“极小种群野生植物保护项目”的支持，太原植物园的科研人员在雪花山寻得了久未面世的山西黄芩，将为下一步的科学研究提供宝贵的实物资料。

(责编：杨曦、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经