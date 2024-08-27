新华社北京8月27日电 记者27日从工业和信息化部获悉，工业和信息化部、国家标准化管理委员会近日联合发文提出，到2025年，我国新制定物联网领域国家标准和行业标准30项以上，参与制定国际标准10项以上，引领物联网产业高质量发展的标准体系加快形成。

物联网是以感知技术和网络通信技术为主要手段，实现人、机、物的泛在连接，提供信息感知、信息传输、信息处理等服务的基础设施。当前，我国物联网产业已形成庞大市场规模，在技术创新突破、行业融合应用、产业生态培育等方面取得积极成效。

根据两部门联合印发的《物联网标准体系建设指南（2024版）》，物联网标准体系包括基础标准、技术标准、建设运维标准和应用标准等4部分，其中，技术标准包括感知技术、网络与通信技术、数据处理技术、融合技术、射频与电磁兼容技术、边缘计算技术、物联网操作系统、数字孪生技术等标准。

指南提出，将加快物联网国际标准转化，提升国内和国际标准关键指标的一致性程度，积极参与国际标准化组织（ISO）、国际电工委员会（IEC）、国际电信联盟（ITU）等标准国际化活动，同全球产业链上下游企业共同制定物联网国际标准。

(责编：卫嘉、白宇)

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