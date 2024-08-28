本报北京8月27日电 （记者王政、刘温馨）27日，中国信息通信研究院在中国国际大数据产业博览会上发布《中国数字经济发展研究报告（2024年）》。报告显示，2023年，中国数字经济规模达到53.9万亿元，较上年增长3.7万亿元，增幅扩张步入相对稳定区间。

数字经济在国民经济中的地位和作用进一步凸显。2023年，中国数字经济占GDP比重达到42.8%，较上年提升1.3个百分点；数字经济同比名义增长7.39%，高于同期GDP名义增速2.76个百分点；数字经济增长对GDP增长的贡献率达66.45%，数字经济有效支撑经济稳增长。

(责编：杨光宇、胡永秋)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经