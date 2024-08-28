据新华社北京8月27日电 （记者任沁沁、熊丰）2014年以来，共有1.5亿农业转移人口平稳有序进城落户，全国户籍人口城镇化率由2014年的35.9%提高到2023年的48.3%。

公安部常务副部长亓延军27日在国新办举行的“推动高质量发展”系列主题新闻发布会介绍了上述情况。他说，党的二十大以来，公安部进一步调整完善户口迁移政策，持续推进农业转移人口市民化。目前，东部地区除个别超特大城市，中西部地区除个别省会（首府）城市以外，全面放宽放开了落户限制。

公安部治安管理局局长仇保利表示，公安部将会同有关部门深入研究论证、采取有力举措，扎实有序推进农业转移人口市民化，更好助力城乡融合发展。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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