“深海一号”二期项目钻完井作业完成
2024年08月28日05:54 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号
图为“深海一号”二期深水钻井平台。
本报海口8月27日电 （记者张武军）记者从中国海油获悉，中国海上压力最高的天然气开发井“深海一号”二期项目A12井放喷作业取得圆满成功，测试产量超过预期，这也标志着中国首个深水高压天然气开发项目“深海一号”二期的所有海上钻完井作业全部完成，验证了深水高压钻完井全新技术体系的先进性和可靠性，表明中国在深水高压钻完井技术领域进入世界领先行列。
在“深海一号”二期全面投产后，“深海一号”整体的天然气年产量将从30亿立方米提升到45亿立方米。
(责编：杨光宇、胡永秋)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 六部门发文规范和加强市政基础设施资产管理
- 人民网北京8月27日电 （记者王震）据财政部网站消息，为规范和加强市政基础设施资产管理，更好发挥市政基础设施公共服务功能，财政部等六部门制定印发《市政基础设施资产管理办法（试行）》，自2024年9月1日起施行。 《办法》指出，市政基础设施资产管理应当遵循统筹协调、权责一致、规范核算、全面报告的原则。…
- 评论
- 关注