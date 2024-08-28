图为“深海一号”二期深水钻井平台。

本报记者 张武军摄

本报海口8月27日电 （记者张武军）记者从中国海油获悉，中国海上压力最高的天然气开发井“深海一号”二期项目A12井放喷作业取得圆满成功，测试产量超过预期，这也标志着中国首个深水高压天然气开发项目“深海一号”二期的所有海上钻完井作业全部完成，验证了深水高压钻完井全新技术体系的先进性和可靠性，表明中国在深水高压钻完井技术领域进入世界领先行列。

在“深海一号”二期全面投产后，“深海一号”整体的天然气年产量将从30亿立方米提升到45亿立方米。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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