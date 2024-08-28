本报北京8月27日电 （记者林丽鹂）全国组织机构统一社会信用代码数据服务中心日前发布的数据显示，中国新能源产业蓬勃发展，截至2024年7月31日，相关企业数量超过200万家，同比增长16.4%。数据显示，“十四五”以来，风能产业、太阳能产业相关企业数量增速较快，2021年至2023年的平均增长率分别为21.6%、21.7%，高于新能源产业18.6%的整体平均增长水平。

加快发展节能环保产业，对推动产业升级、促进节能减排、助力绿色低碳产业高质量发展，具有重要意义。截至7月31日，中国节能环保产业相关企业数量接近500万家，同比增长19.3%。随着节能环保观念不断深入人心，资源循环利用产业持续健康发展，截至7月31日，相关企业数量已超过60万家。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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