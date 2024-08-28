商务部回应加拿大拟对华电动汽车等商品采取限制措施
2024年08月28日05:58 | 来源：人民网－人民日报海外版
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新华社北京8月27日电 针对加拿大政府26日发布公告称，将对自华进口的电动汽车、钢铝产品采取加征关税等限制措施，商务部新闻发言人27日回应称，加方罔顾事实和世贸组织规则，无视中方多次严正交涉，不顾多方反对和劝阻，一意孤行。中方对此强烈不满、坚决反对。中方敦促加方立即纠正错误做法。中方将采取一切必要措施，坚决捍卫中国企业的正当权益。
这位发言人表示，中方多次强调，中国电动汽车等产业发展基于自身比较优势，是开放竞争的结果。中国电动汽车受到包括加拿大消费者在内的全球用户欢迎，也为全球应对气候变化和绿色转型作出巨大贡献。
这位发言人说，加方宣称支持自由贸易和以世贸组织规则为基础的多边贸易体制，却公然违反世贸组织规则，盲目跟随个别国家，宣布将采取单边加征关税措施，是典型的贸易保护主义。加方此举将扰乱全球产业链供应链稳定，严重破坏全球经济体系和经贸规则，严重冲击中加经贸关系，损害两国企业利益，影响加消费者福利，破坏加绿色转型和全球应对气候变化的努力。
(责编：杨光宇、胡永秋)
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