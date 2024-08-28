上海自贸试验区临港新片区滴水湖畔一瞥。

计海新摄（人民图片）

据新华社上海8月27日电 （记者杨有宗、孙青）累计签约前沿科技产业重点项目超570个，涉及投资额达6200亿元，平均一天超3亿元……记者从27日上海市政府举办的新闻发布会获悉，设立5年来，中国（上海）自由贸易试验区临港新片区加速成长为前沿产业高地。

临港新片区设立以来，产业规模持续提升，产业生态持续改善，重大产业项目接连落地。今年上半年，特斯拉上海储能超级工厂项目开工建设，成为特斯拉在美国本土以外首个储能超级工厂，预计2025年一季度投产，初期规划年产超大型电化学商用储能系统1万台，储能规模近40吉瓦时。

临港新片区管委会提供的数据显示，经过5年发展，临港新片区智能新能源汽车产业年产值突破3200亿元，集成电路、人工智能、生物医药、民用航空四大产业总产值年均增长34.1%，高新技术企业从254家增至1493家。

上海不断完善重点企业“服务包”和“企业服务直通车”制度，五年来推动临港新片区完成企业注册约10.9万家，科技型企业和创新主体持续增长。上海市经济信息化委副主任张宏韬说：“临港新片区已培育国家级专精特新‘小巨人’企业26家，上海市级专精特新企业473家。”

根据上海市最新发布的支持政策，上海市将支持临港新片区通过龙头企业和重大项目招引，不断壮大实体经济能级。上海市发展和改革委员会副主任陈彦峰说：“以民用航空产业为例，上海将支持临港新片区以大飞机产业园建设为牵引，重点发展民用航空发动机、机体结构件、机载系统、复合材料等大飞机高端产业链。”

“临港新片区将坚持把先进制造业发展作为关键任务，着力打造创新创业之城。”上海市委常委、临港新片区党工委书记、管委会主任陈金山表示，临港新片区将着力引进一批具有较强产业带动性的重大项目，并延伸产业链，聚集更多产业上下游企业，构建起完善的产业生态，让产业生态成为临港搬不走的产业竞争力。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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