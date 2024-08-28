本报记者 邓建胜 张云河

初秋的广西来宾市，蔗林如海，丰收在望。一项项联农带农、强农兴农的改革举措，让乡亲们“糖罐子”端得更稳，“钱袋子”越来越鼓。

在来宾市兴宾区凤凰镇牛角村，新布设的蔗田滴灌管道蜿蜒，肥水直抵甘蔗根部。61岁的蔗农余云开指着今年推广的滴灌、水肥一体化系统说：“我家43亩蔗田，全靠它灌溉！”

党的二十届三中全会《决定》提出：“完善强农惠农富农支持制度。”来宾市持续推进糖料蔗稳产提质增效，让农民共享农村改革和发展成果。

农业基础设施补短板，水利是关键。今年以来，来宾市完善乡村全面振兴投入机制，开展蔗田“引水攻坚”行动，为30万亩糖料蔗配上滴灌、水肥一体化系统。对推行该系统的，每亩奖补蔗农50元，奖补糖厂100元。

“有收没收在于水，收多收少在于肥。政府懂咱！”老余轻晃比手腕粗的甘蔗，“‘吃饱喝足’长壮了，蹿得比往年高！”

老余的小儿子、90后新农人余才库用植保无人机施完叶面肥，地头一蹲算起账。小余说：“使用滴灌、水肥一体化系统后，平均亩产增1吨，43亩蔗田增收1.5万元。每亩甘蔗漫灌一次用20吨水，滴灌仅用4吨水。”

过去，糖料蔗价格不稳定，蔗农增产不增收。“现在村民和企业建立了利益联结机制，抗风险能力大大增强了。”作为凤凰镇福库农机专业合作社理事长，小余深有体会。

2022年起，来宾市推行规范化订单农业改革，糖企与蔗农自由协商，先定价、后种植。在2023/2024年榨季，又稳妥推行糖料蔗收购价格“首付价+二次联动价”机制。

小余说：“首付价让蔗农有保底收入，二次联动价是当白砂糖市场结算价格超过每吨6300元时，糖企给蔗农一定的加价补偿。”

蔗农与糖企形成紧密的市场利益联合体，“一根甘蔗两头甜”。农户只需专注做好种植，糖厂以部分利润反哺蔗农，形成良性循环。

23台拖拉机、6台收割机、15辆运输车……耕、种、管、收、运，小余的合作社实现全程机械化，“我们服务周边300多名农户的上万亩蔗田。”

老余也闲不住，这段时间忙着进蔗田剥多余的叶子，“蔗叶离田‘变现’，又是一笔收入，这叫‘甘蔗从头甜到尾’！”

来宾市推广蔗叶饲料化、燃料化、肥料化利用，形成综合利用产业链。2023/2024年榨季，该市蔗叶综合利用率达到84.72%，助农降本增收5000万元以上。

微风轻拂，蔗叶摇曳。“种甘蔗，有甜头，有盼头！”离开牛角村时，余家父子笑盈盈地向记者挥手告别。

《 人民日报 》（ 2024年08月28日 01 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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