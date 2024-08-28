本报记者 王 观

数据来源：国家税务总局

制图：蔡华伟

8月27日，国家税务总局发布增值税发票数据显示：1—7月，我国制造业销售收入同比增长5.3%，31个制造业大类行业中有28个实现正增长；企业购进研发和技术服务金额同比增长12.3%；全国省际销售额同比增长3.8%。

“从最新数据看，当前，我国制造业持续向好，新质生产力加快发展，全国统一大市场建设稳步推进。”国家税务总局税收科学研究所所长黄立新说。

制造业高端化、智能化、绿色化发展扎实推进

增值税发票数据显示：1—7月，高端装备制造业销售收入同比增长8.3%，占制造业总销售收入的比重为16.5%，较去年同期提高0.5个百分点。智能设备制造业销售收入同比增长12.4%。高耗能制造业销售收入占制造业比重为30.7%，较上年同期下降0.8个百分点，节能降耗工作有序推进；制造业企业采购环境治理服务金额同比增长6.2%，增速较2023年加快2.4个百分点，治污投入不断加大。

“数据表明，我国制造业高端化、智能化、绿色化发展扎实推进，对经济回升向好发挥重要支撑作用。”黄立新说。

位于河北省石家庄市装备制造产业园的石家庄安瑞科气体机械有限公司，是一家从事氢能装备和特种气体、天然气等储运装备业务的国家级专精特新“小巨人”企业。

“税务部门指导我们应享尽享税费优惠政策，今年预计能享受研发费用加计扣除金额600万元左右。我们在绿色发展的道路上走得更有底气。”企业有关负责人骆江虹说。

“我们将持续优化服务举措、拓展服务渠道，聚焦纳税人缴费人最关切的问题，营造良好的营商环境。”国家税务总局石家庄市税务局党委书记、局长岳广建说。

企业科技创新水平不断提升，战略性新兴产业劲头十足

“在系列税费政策支持下，公司去年享受研发费用加计扣除金额5226万元，今年上半年加计扣除金额3498万元，真金白银的税费优惠为我们坚持技术创新提供了实打实的资金支持。”江西瑞声电子有限公司负责人刘仁芳说。

为支持企业加强研发创新，当地税务部门依托税收大数据，精准筛选符合条件的企业名单，通过“精准推送+个性辅导”的服务方式，对企业政策享受情况进行分析，研究政策效应，对政策实行全过程跟踪。

新质生产力加快发展，企业科技创新水平不断提升。1—7月，全国科技服务业、信息服务业采购金额同比分别增长17.3%和12.8%，显著高于企业总体采购水平，先进优质生产要素加快向创新动能行业聚集。科技服务业、信息服务业采购机械设备金额同比分别增长19.9%和16.8%，不仅明显高于企业采购机械设备金额增速，而且高于这两个行业总体采购水平，反映创新动能行业设备更新升级力度较大。

战略性新兴产业发展较好。1—7月，装备制造业、高技术制造业销售收入同比分别增长5.9%和8.4%，较制造业总体增速分别快0.6个和3.1个百分点。

数字经济和实体经济加快融合。1—7月，数字经济核心产业销售收入同比增长8.9%，其中与数实融合相关的数字产品制造业、数字技术应用业同比分别增长9.3%和12.3%。

北京国家会计学院副院长李旭红认为，近年来，我国不断完善支持科技创新的税收优惠政策，实施一系列针对高新技术企业、科技型中小企业、研发机构等创新主体的政策优惠，在激励企业加大研发投入力度的同时，充分引导创新资源向企业集聚，积极促进产业升级转型，培育发展新动能。

省际贸易加快畅通，推动全国统一大市场建设

位于重庆市渝北区的毛哥食品开发有限公司，去年年产值突破9000万元。随着公司在四川业务的不断拓展，跨区域涉税需求日渐增多。“近年来，‘川渝通办’事项一步步扩围，申报、开票等涉税业务办理越来越便利。”重庆毛哥实业集团总裁周后娟说。

持续推动国内市场高效畅通和规模拓展是建设全国统一大市场的主要目标之一，通过增值税发票数据可以观察省际贸易联系的紧密程度。

1—7月，全国省际销售额同比增长3.8%；省际贸易销售额占全部销售额比重为40.6%，较上年同期占比提高0.6个百分点。22个省份省际贸易销售额增速实现正增长。

交通运输新模式加快发展。1—7月，交通运输物流业销售收入同比增长9.7%。其中，新模式新业态运输承载能力逐步增强，多式联运和运输代理、邮政快递业销售收入同比分别增长29.9%和12%。

国家税务总局纳税服务司司长沈新国表示，税务部门将持续推动生产要素畅通流动、各类资源高效配置，以税收职能作用的有效发挥，更好服务构建全国统一大市场，畅通国内大循环，推动高质量发展。

《 人民日报 》（ 2024年08月28日 02 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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