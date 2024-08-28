本报记者 韩 鑫

制冷、除湿、制热……对很多人来说，空调是不可或缺的家用电器，但也是不少消费者心中的“能耗大户”。对此，各大厂商以节能为卖点，力求让消费者尽享舒适的同时，也让电费单轻松“瘦身”。空调市场上新了哪些节能产品，空调实现高效节能的关键是什么？记者采访生产企业、行业专家、电商平台一探究竟。

记者注意到，在电商平台上，空调商家将节能空调产品放在显眼位置，并把采用一级能效设计、具备变频冷暖功能、搭载智能控温技术等作为卖点加以宣传。“绿色环保、性价比高的一级能效空调受到消费者喜爱。”抖音电商相关负责人表示。

判断空调是否耗电，能耗是关键。“能耗直接关系空调的运行成本和节能表现，与空调运行耗电量息息相关。”西安交通大学制冷及低温工程系教授黄东解释，市面上空调产品标注的“能效比”是输出功率与输入功率之比，比值越高，意味着空调提供同等制冷效果消耗的电量越少，节能效果越好。

空调的高能效比如何实现？背后是软硬件的协同配合。

先看硬件。空调制冷省电的关键就是压缩机，空气经其冷却，进而降低室温。“最新研发的双缸压缩机能让空调在室温较低时，自动进入低频节能状态运行，达到节能效果。”小米空调业务负责人介绍，新技术能让压缩机在65摄氏度的极端高温环境下维持低频运转，避免空调外机中的压缩机因太阳暴晒、散热不畅等因素触发过热保护停机，提升制冷稳定性。

如果说压缩机是空调制冷的“心脏”，那么换热器就相当于“肺”。“传统空调换热器制冷和制热是同一个冷媒流路，两种功能都达不到最佳效果。”海尔空气产业研发工程师李阳介绍，通过采用可变分流技术增加两个通断阀，空调制冷时截断部分流路，冷媒经过管道长，流出的温度更低；制热时完全导通，冷媒经过管道短，传热效果更佳。“测算显示，应用可变分流技术的空调，每年可省电400多千瓦时。”李阳说。

再看软件。“一些空调的省电模式只是通过机械地调低空调频率、减慢风速来达到节能效果，不仅牺牲部分制冷舒适性，也要更长时间才能达到设定温度。”黄东说，不少厂家将人工智能技术引入空调产品，结合用户使用习惯，调节空调输出功率，让空调更“聪明”，节能更高效。如部分型号空调搭载人工智能节能芯片，可实时感知室内外环境温差，自动调控空调运行模式，实现动态使用过程中的舒适节能，全年耗电量降低超13.6%；一些空调借助算法判断室内等效面积，不断校正制冷策略，从而达成制冷、舒适与节能三种需求的最优平衡。

技术在进步，节能不停步。我国是全球最大的制冷产品产销国，家用空调产量全球占比超过80%，大中城市空调用电负荷约占夏季高峰负荷的60%，以空调为代表的制冷产品量大面广、能耗总量高，节能空间达30%到50%。中国家用电器协会有关负责人表示，大力推广绿色智能空调，符合消费升级和产业发展趋势，将加快研发推广性价比高、操作简便、质量优良的绿色智能家电，扩大绿色产品供给，推动行业向绿发展。

《 人民日报 》（ 2024年08月28日 02 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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