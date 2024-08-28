本报记者 郑洋洋

【绝活看点】

马黎明，山西焦煤集团西山煤电镇城底矿安全仪器监测工。多年来，他熟练掌握煤矿通风区安全仪器的维修技术，获得60余项创新成果和多项国家专利。曾获全国劳动模范、全国技术能手、山西省特级劳模等荣誉。2024年，他入选大国工匠人才培育工程。

山西焦煤集团西山煤电镇城底矿的创新工作室内，马黎明（见图，张冬冬摄）正在紧急维修一块搭载了177个元件、集成了91个电阻的甲烷传感器电路板。只见他不时取用工具，检查电压、电流、电阻，逐一排查后，电路板上比半个米粒还小的元件被换了下来。

42岁的马黎明，是一名扎根一线20多年的安全仪器监测工。安装、调试井下的安全监测系统和设备，并对安全仪器进行维护和检修，是他工作的主要内容。在长期工作中，他总结出“监控快速排除故障作业法”，编制了甲烷传感器“看、听、查、修、验”维修五步法。

镇城底矿是高瓦斯矿井，井下会产生甲烷、一氧化碳等各类有害气体，对这些气体的监测关系着井下矿工的生命安全。马黎明从事的安全仪器监测工作，正是负责监测这些有害气体，是守护好安全生产的一道防线。

以赛促练，不断提升技能。2007年，马黎明首次参加山西焦煤集团职工技术比武，便获得了安全仪器监测领域第二名的好成绩。此后，从山西省第四届职工职业技能大赛冠军，再到全国煤炭行业职业技能竞赛安全防范系统安装维护员赛项特等奖，马黎明取得了一系列赛事荣誉。

镇城底矿井下的监控系统，包括7台计算机、60台监控分站、372个各类传感器，还有14公里光缆、50公里电缆，能否快速、准确地发现并排除故障是安全仪器监测工面对的难点之一。

“传感器电路板上数百个电子元件中，任何一个元件出现问题都可能导致设备发生故障。”马黎明说，电路板是传感器的关键部件，以往电路板坏了，能修则修，修不好便换新的。当他看到库房里堆着的坏传感器时，他暗暗下定决心：一定要把常用安全仪器中的电路板画出来，最大程度延长传感器的使用时长。

思路有了，但推进工作面临现实难题：厂家很少提供电路板设计图，也不会标注关键的技术参数，怎么解决？没有图纸，就自己画；没有参数，就自己测。2年时间里，马黎明画出了34张电路图，几乎涵盖当时所用的各类传感器。

有了电路图，马黎明又发现，矿井的风速传感器存在一个缺陷：没有防反接的保护。一不小心接反了电源，传感器就会烧掉。为了解决这一问题，他给风速传感器电路板中增加了防反接保护二极管，避免了接反电源导致传感器烧毁情况的出现。

有一次，井下工作面瓦斯传感器发生故障，工作人员打开接线盒重新连接，但问题仍未解决。解决不了，就可能引起瓦斯故障断电，工作面停产，后果严重。

马黎明和同事直奔现场，仔细查看后，又用万用表观察信号电压，发现其中一根棕色信号线电压跳动幅度变小，电压偏高，某个部位发生了轻微短路。

巷道里有几百米线路，他和同事顺着线路一米一米检查。终于，在靠近工作面的地方找到了故障点。原来，电线上有一个不起眼的小洞，正是这个小洞造成了传感器故障。

多年来，马黎明带领团队修复传感器1200多个，排除监控系统故障及事故隐患800多起，为企业节约资金200多万元。

2015年，马黎明创新工作室成立，自此，他把更多精力用在技术创新和“传、帮、带”上。如今，他已为镇城底矿培养出5名技师、17名高级工。“当好一名称职的工匠，既需要对事业的专注，更需要责任心。心怀责任，就能贡献更大力量。”马黎明说。

《 人民日报 》（ 2024年08月28日 06 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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