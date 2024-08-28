“深圳—香港—广州”科技集群蝉联全球第二位
2024年08月28日06:21 | 来源：人民网－人民日报
小字号
本报香港8月27日电 （记者冯学知）世界知识产权组织27日公布《2024年全球创新指数》百强科技集群，“深圳—香港—广州”科技集群连续五年位居全球第二位。
世界知识产权组织通过审视专利申请和刊载在科研期刊文章的密度，识别全球科技发明和创新活动领先地区并排名。在今年的排名中，“深圳—香港—广州”集群2019年至2023年期间的专利申请密度为每百万人2303个，2018年至2022年期间刊载科研期刊文章的密度为每百万人3469篇，两者均比上个周期有所上升。
《 人民日报 》（ 2024年08月28日 06 版）
(责编：杨光宇、胡永秋)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 六部门发文规范和加强市政基础设施资产管理
- 人民网北京8月27日电 （记者王震）据财政部网站消息，为规范和加强市政基础设施资产管理，更好发挥市政基础设施公共服务功能，财政部等六部门制定印发《市政基础设施资产管理办法（试行）》，自2024年9月1日起施行。 《办法》指出，市政基础设施资产管理应当遵循统筹协调、权责一致、规范核算、全面报告的原则。…
- 评论
- 关注