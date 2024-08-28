本报香港8月27日电 （记者冯学知）世界知识产权组织27日公布《2024年全球创新指数》百强科技集群，“深圳—香港—广州”科技集群连续五年位居全球第二位。

世界知识产权组织通过审视专利申请和刊载在科研期刊文章的密度，识别全球科技发明和创新活动领先地区并排名。在今年的排名中，“深圳—香港—广州”集群2019年至2023年期间的专利申请密度为每百万人2303个，2018年至2022年期间刊载科研期刊文章的密度为每百万人3469篇，两者均比上个周期有所上升。

《 人民日报 》（ 2024年08月28日 06 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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