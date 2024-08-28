本报记者 鲜 敢

“林芝源”“拉萨好物”“藏品入湘”……近年来，越来越多西藏特色产品走下高原，走进全国各地，来到普通民众家中。各援藏省市积极探索“内地市场+西藏资源”模式，助力西藏产品走向广阔市场。

搭建市场营销桥梁

“超细羊绒每公斤1355元，创历史新高！”价格高、品质好的山羊绒，引得不少商户远赴西藏阿里地区日土县参与竞拍。

地处藏西北绒山羊养殖的核心地带，日土县白绒山羊拥有羊绒细度较细、毛囊密度较大、单根纤维粗细均匀等优势，享有“纤维宝石”和“软黄金”的盛誉。

前些年，受市场开拓乏力等诸多因素影响，日土县白绒山羊产业一度徘徊不前，部分牧民养殖积极性受挫。

如何破题“好绒卖不出好价钱”，成了河北省援藏工作队关注的重点。

“咱们河北清河县被誉为‘羊绒之都’，每年肯定能消纳不少羊绒。”有工作队队员建议。

河北省援藏工作队立即行动，筹办白绒山羊绒毛品鉴暨产品竞拍活动；接洽河北省内多家羊绒生产企业，探索开展订单养殖；推动“日土白绒山羊绒”地理标志证明商标获批，加速实施品牌战略……

一套“连环招”，让日土县白绒山羊绒重新打开了市场。截至2023年底，全县共养殖白绒山羊15万余只，占绒山羊比重85%以上。

“这次来竞拍的商户，很多就来自清河县。40.18吨羊绒，竞拍额达1298万元，惠及全县93%的农牧民，户均增收5500余元。”河北省第十批援藏干部，日土县委常务副书记、常务副县长果爱宾说。“十四五”期间，河北省援藏资金继续投入5900万元，支持白绒山羊产业发展和市场拓展。

拓宽产品销售渠道

牦牛肉干、酥油茶、苹果醋……2024重庆商务援藏消费帮扶“五进”专场推介活动上，各种西藏特产令人目不暇接。一大早，家住重庆沙坪坝区的市民李毅就赶到活动现场。

“能在重庆品尝并购买到西藏的特色美食，欣赏到锅庄舞，仿佛置身高原。”李毅说。

重庆市第十批援藏工作队牵线搭桥，20余家西藏企业带来300余种优质产品参展。通过“线下展示展销+线上直播推介”相结合的方式，西藏农特产品从雪域高原走进巴渝大地，吸引3万余人次观展。

“我们展示推广的藏香鸡产品，受到重庆市民朋友认可，增强了我们进入重庆市场的信心。”昌都正雄农牧产品开发有限公司负责人张勇表示。

7月24日，一场3个多小时的网络直播吸引超2000万网友围观、下单西藏特产。西藏7市（地区）商务局干部走进直播间，推介西藏好物，为当地特色农产品“代言”。

拉萨市商务局副局长孙光耀推介当地天然饮用水，日喀则市商务局副局长贾士龙分享西藏主食青稞的“七十二变”，林芝市商务局局长多布杰则分享了冻干松茸的食用方法……

西藏电子商务蓬勃发展，成为助推西藏发展的重要力量。各援藏省市陆续建立消费帮扶合作机制，同时联动各大电商平台积极推动“好品出藏”，助力巩固拓展西藏脱贫攻坚成果。

开发文旅消费市场

在珠峰脚下，办一场别具特色的集体婚礼——来自天南海北的新人来到日喀则，参观巍峨的珠穆朗玛峰，还可以到沿途的萨迦古城、奇林峡等景点游玩。这场融合了“婚恋+旅行+旅拍”的珠峰婚礼将在9月举行。作为上海市援藏工作队打造的文旅新产品之一，珠峰婚礼今年是第三年举办。

“策划全新的文旅产品，开发深度体验产品，能有效帮助日喀则旅游扩大市场。”上海市第十批援藏干部，日喀则市文化和旅游局党组成员、副局长葛永铭说，一方面吸引外地游客进藏旅游消费，另一方面让西藏的文创产品走出去，让更多人了解西藏，从而提升文旅产品附加值，延伸文旅消费产业链。

今年5月，上海市永康路街头格外热闹。穿着民族服饰的表演者现身徐家汇书院，吸引不少人驻足观看。这是来自西藏日喀则萨迦县的民族歌舞团与上海音乐学院联合呈现的歌舞快闪。此外，近20家商户纷纷推出西藏特色餐饮与文创产品。一家茶饮店以牦牛为灵感，打造了可食用的“牦牛饼干杯”，造型憨态可掬；还有商铺售卖珠穆朗玛峰造型的创意甜品。

近年来，由北京、黑龙江始发的“心连心·京藏号”旅游列车、“龙藏号”援藏旅游专列持续开行，“林芝”号旅游专列亮相广州地铁3号线，那曲民族特色文化节目走进辽宁卫视春晚……文旅为媒，对口支援双方沟通不断加强，为西藏文旅产品打开更广阔的市场。

《 人民日报 》（ 2024年08月28日 07 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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