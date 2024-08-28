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从蜀道今昔看四川开发开放（新时代画卷）

2024年08月28日06:21 | 来源：人民网－人民日报
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　　宜宾港全景。“川—渝—沪”外贸集装箱班轮快线以此为起点，四川货物可经长江黄金水道直达东部地区。
　　张光金摄（人民视觉）

　　8月24日拍摄的广元港码头。该港口位于嘉陵江中上游，是内陆地区联系长江的重要水运口岸。
　　本报记者 雷 声摄

　　8月25日，成都双流国际机场，航班有序起飞。两大国际机场助力四川人流物流畅达全球。
　　本报记者 雷 声摄

　　8月25日，成都天府国际机场，外国游客在等待入境。该机场实施24小时过境免检措施。
　　本报记者 雷 声摄

　　8月22日拍摄的雅西高速龙苍沟互通。该高速连接四川雅安和西昌，建设难度极大。
　　本报记者 雷 声摄

　　8月21日，一趟中欧班列驶出成都国际铁路港，将直达中亚、欧洲等地。
　　本报记者 雷 声摄

　　8月24日，广元翠云廊，学生在参观游览。翠云廊是古蜀道重要路段，拥有迄今保存最完好的古代人工栽植驿道古柏群。
　　本报记者 雷 声摄

　　8月22日拍摄的雅西高速栗子坪段双螺旋穿山隧道。
　　本报记者 雷 声摄

　　8月24日，列车在西成高铁广元段上驶过。西成高铁连接西安和成都，是首条穿越秦岭的高铁线。
　　本报记者 雷 声摄

　　古蜀道剑门关，横亘于嘉陵江和涪江间。
　　武丕星摄（人民视觉）

　　《 人民日报 》（ 2024年08月28日 08 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)
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