郭雪岩

“蜀道之难，难于上青天”。剑阁雄关，李白留下如斯感慨。过中原、进关中，穿秦岭、越巴山，杜甫纪行诗中，从川甘边界登蜀道至成都，历时月余，一路艰辛。

而今再走“蜀道”，从古都西安到成都，乘高铁只用3个小时。2017年西成高铁开通，秦岭天堑贯通，往昔翻山越岭的漫长旅途，今日已在咫尺之间。

四川盆地，深处内陆，天险难越，自古道路崎岖，与外界交往交流受限。为穿过“天下之大阻”，2000多年来，一凿一锤、火焚水激，蜀道逐渐蜿蜒于秦岭、大巴山之上，成为通往巴蜀的交通要道。直插入天的岩壁、悬空突出的栈道、曲折迂回的狭途……

在这里，千百年来，人流不息。“五丁开山”“明修栈道，暗度陈仓”等故事次第上演，“一夫当关，万夫莫开”“铁马秋风大散关”等名句代代流传。

在这里，千里栈道，货流不断。蜀地的漆器、蜀锦，通过长安向北走上丝绸之路；东南亚的玉石，则经巴蜀进入中原，串联起南方丝绸之路。

千古嗟叹的“蜀道之难”，如今已变成“蜀道之畅”。

逢山开路、遇水架桥，中国工匠克服自然艰难险阻，以辛勤和智慧建设“新蜀道”。

公路中，汽车畅行。“云端上的高速”雅西高速建成通车，京昆高速扩容项目加快推进。截至今年7月，四川高速公路通车里程突破1万公里，综合立体交通网总规模达43万公里、居全国第一。

铁轨上，列车飞驰。西成高铁、成贵高铁纵横西南大地，成达万高铁、川青铁路稳步建设。中欧班列（成渝）直达中亚、欧洲等地，累计开行超3万列，成都国际班列联通境外城市112个，开辟亚欧大陆经贸合作新桥梁。

云端里，航线繁忙。天府机场投入运营，双流机场满负荷运转，两大国际枢纽机场开通国际（地区）定期直飞客货运航线72条，基本形成11小时亚欧空中货运走廊和5小时亚太空中货运圈，加快构建四川融入全球经济的快速通道。

码头旁，货轮穿梭。四川内河航道总里程近1.1万公里、居全国第四。长江黄金水道航运优势发挥，嘉陵江（川境段）全线复航，宜宾、泸州、乐山等港口资源加速整合，为电子信息、装备制造等产业提供有力的运输保障。

48条进出川主通道，构建起上天入地、通江达海的综合立体交通网。充分利用“一带一路”和长江经济带交会处的区位优势，2013年至2023年，四川对共建“一带一路”国家进出口规模从1535.3亿元跃升至4154亿元。今年前7月，四川外贸规模创下历史同期新高，出口总值中机电产品超七成。一条条“新蜀道”内通外联，带来资金、技术、人才等资源要素的快速流动，成为开放合作、沟通世界的“共赢道”。

“衔空三百里，一色郁青苍”。广元古蜀道上，翠云廊苍柏屹立千年，仍枝繁叶茂，注视着川流不息的车道，倾听着码头的汽笛声声，远眺着飞机在天空划过的道道航迹。新时代新征程，开放的精神、文化的传承，古今“蜀道”汇聚于此，绘就着四川作为我国发展的战略腹地与构筑向西开放战略高地和参与国际竞争新基地的新画卷。

《 人民日报 》（ 2024年08月28日 08 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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