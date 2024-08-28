本报记者 邱超奕

8月15日，一架客机从重庆江北国际机场起飞。

孙凯芳摄（影像中国）

近日，旅客在南京禄口国际机场T2航站楼办理乘机手续。

徐 琦摄（人民视觉）

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今年民航暑运呈现较好发展势头，客运规模扩大，货运热度攀升。通过优化运力供给、提供精心服务，民航暑运供需两旺，折射出我国文旅、消费等多维度的经济活力。

开新线！7月30日，一架厦门航空客机从福建厦门飞往马尔代夫，正式开启福建首条直飞马尔代夫的定期航线。

创新高！7月份，民航全行业完成运输总周转量136.3亿吨公里，同比增长19.9%，较2019年同期增长20.3%。截至8月20日，民航暑运累计运输旅客1.17亿人次，日均达到228.6万人次，同比增长11%。

自7月1日启动，至8月31日结束，今年民航暑运总体情况如何？透视暑运“成绩单”，有哪些新亮点？记者采访了中国民航局有关负责人，多家机场、航空公司，以及有关专家和旅客。

加大运力投入，丰富航线布局，运输规模持续扩大

从客运指标、运力供给、航线覆盖等方面看，今年暑运都呈现较好发展势头。

——规模更大。

提前60天！8月12日，北京大兴机场今年累计保障进出港旅客量达3008.98万人次，较去年同期增长31.85%。据了解，今年暑运旅客出行需求旺盛，大兴机场比去年提前60天突破3000万人次。其中，8月10日执行航班1083架次，保障旅客约18万人次，单日航班量、旅客量均创下投运以来最高纪录。

兰州中川机场旅客吞吐量较去年提前15天突破1000万人次、杭州萧山机场多次刷新单日客流量新高、深圳宝安机场暑运首月旅客量同比增长13%……7月，民航运输规模创月度历史新高，8月以来，单日旅客运输量持续超过230万人次，8月10日达245.14万人次，创单日旅客运输量历史新高。

——准备更足。

为应对客流高峰，广州白云机场在值机、托运等区域加派人手，适时加开安检绿色通道。为应对强对流天气，机场及时启动航班延误响应，在餐食、退改签等方面为旅客提供帮助。

厦航加大运力投入，引进多架座位数更多的飞机。截至8月23日，厦航暑运以来的飞机日利用率同比提高0.57小时。

中国民航局发展计划司司长张清介绍，暑运以来运力供给不断优化，至8月20日，民航各单位累计保障航班95.3万班，日均保障1.86万班，同比增长7.9%，有力保障旅客出行需求。

——航线更多。

7月1日，吉祥航空HO1661次航班从上海浦东机场腾空而起，飞往英国曼彻斯特，这是该航司今年新增的多条洲际航线之一。“新增和加密国际航线的同时，我们也深耕国内市场。”吉祥航空商务部总经理成玺介绍，航司新增了上海至锡林郭勒、杭州经青岛至海拉尔、惠州经武汉至银川等航线，丰富航线网络布局。

东航国际及地区航班恢复至2019年的102%、国航国际和地区航线达到113条……中国民航科学技术研究院副研究员占芬分析，目前我国至欧洲、中亚、西亚等地区的旅客量已超过疫情前水平；截至7月，我国与共建“一带一路”国家市场旅客量已恢复至2019年同期的93.2%，成为新增长点。

提升工作效率，压实安全责任，服务质量不断提升

暑运期间，民航各单位持续提升服务质量，主动帮助首乘旅客、老年人、残疾人等特殊需求旅客，积极对来华旅客开展支付便利化工作，营造舒适、温馨的出行环境。

提高效率，服务便捷省心。

走进北京首都机场3号航站楼，国际到达出口对面，就是境外来宾支付服务中心，一旁是市政交通一卡通柜台、自动取款机等配套设备，方便旅客“一站式”解决问题。

据介绍，首都机场暑运前就全面制定了工作方案。截至8月21日，机场整体靠桥率接近80%，较2019年提升15.69个百分点，95%以上的国内柜台能实现值机不超过10分钟，旅客出行更高效。

压实责任，保障航班安全。

“APU（辅助动力装置）启动正常，电、气源正常，空调正常，故障排除。”8月7日下午，在深圳宝安机场，一架客机经过排故抢修，很快恢复了空调供应。“我们每个车间都成立了应急排故小组，加大检查力度，确保航班安全运行。”南航工程技术分公司深圳基地航线一车间主任杨伟伟说。

聚焦打好暑运安全生产攻坚战，祥鹏航空则通过采取前置风险识别、开展安全检查、强化全员安全生产责任制等举措，维护安全形势平稳向好。

提升服务，关照重点人群。

“强强小朋友你好，欢迎登机！”8月1日，7岁的小乘客强强刚上飞机，国航金凤乘务组乘务员张亚辰就一边热情引导他入座，一边仔细核对乘客证件、行李等信息。张亚辰介绍，暑运期间，“一老一小”旅客明显增多，国航金凤乘务组及早制定应急预案、优化客舱服务标准，努力为旅客送上更有温度、更安心舒适的服务。

拉动文旅消费，促进协调发展，畅通经贸往来

“前阵子去了一趟阿勒泰，太美了！”上海乘客赵先生说，7月上旬，得知东航开通上海到新疆阿勒泰的直飞航线，他第一时间订了票，“直航比转机方便多了，同行的游客不少。”

今年暑运，新疆吐鲁番、贵州六盘水、黑龙江五大连池等机场旅客吞吐量同比增长超过80%，国际航空货运市场热度也不断攀升，民航暑运成为折射经济发展活力的一扇窗口。

——拉动旅游、消费“加速跑”。

“暑运是我们业绩最好的时段。”在北京大兴机场航站楼的伴手礼特产店，御食园业务经理朱海燕欣喜地说，“店里的月客流量比平时多30万人次。”另一边，机场的老舍茶馆也顾客盈门，杏仁豆腐奶茶成为爆款，一天卖出200多杯，店面营业额同比增长超过70%。日前，大兴机场推出的市集活动吸引上万名旅客参与，带动相关店铺销售额增长超过16%。

“暑运行情折射消费热情。”去哪儿大数据研究院研究员肖鹏分析，从平台数据看，一线和新一线城市旅客前往小机场的机票预订量同比增长11%，带动山西大同、甘肃天水、云南普洱等城市酒店预订量增长五成以上。

“民航暑运供需两旺，各地文旅活动丰富多彩，144小时过境免签政策吸引更多外国游客，印证了我国广阔的旅游市场和旺盛的消费活力。”春秋航空副总裁张武安说。

——助力人畅其行，促进协调发展。

7月10日，厦航推出空铁联运产品，实现航班与列车服务无缝衔接。比如从福建漳州到河南郑州，要先乘高铁、再转飞机，旅客在厦航或12306手机端选择空铁联运，即可实现“高铁票+飞机票”一次查询、一次预订、一次支付、一证通行。

华夏航空则开通了安徽芜湖至福建泉州等“干支通”航线，泉州旅客飞抵芜湖后，可中转至重庆、沈阳等干线机场。目前，华夏航空仅在芜湖就开通了连接10个城市的航线，并通过联程航班辐射70多个城市，为当地经贸往来创造了更好条件。

中国民航科学技术研究院运输所主任经济师钟山表示，截至7月底，依托“干支通、全网联”和通程航班模式，新增通过中转航班连接的城市对共2703组。加快构建全国民航“一张网”，将有效提升三、四线城市及特殊、偏远地区的通达性，促进区域互联互通和协调发展。

——支撑外贸高质高效升级。

深夜，河南郑州机场的跑道上依然热闹，一架架货机频繁起降。截至8月18日，机场累计完成货运量46.4万吨，同比增长32.6%；其中国际地区26.9万吨，同比增长12.1%。

今年暑运，南航物流客货机运力投放超11万班次，国内国际总货运量达20万吨，较去年增长15%，其中，跨境电商海外供应链业务量同比增长15%。

“从规模看，多家机场实现了单日或单月货运量新高。从结构看，生鲜冷链产品进口和精密仪器等高技术产品出口增长迅速。从区域看，我国与中东欧、南美等地区的航空货运往来日益密切，同时郑州、鄂州等内陆航空货运枢纽加快崛起。”河南省航空业协会专家委员会秘书长乔善勋分析，这些趋势表明，航空货运正助推我国外贸高质量发展，朝着更加多元化、差异化和高附加值、高效率的方向不断升级。

版式设计：蔡华伟

《 人民日报 》（ 2024年08月28日 10 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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