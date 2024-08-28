本报北京8月27日电 （记者丁怡婷）记者从国家能源局获悉：我国深入推动能源消费革命、供给革命、技术革命、体制革命，全方位加强国际合作，能源发展取得了历史性成就，能源利用效率大幅提升，成为全球能耗强度下降最快的国家之一。

能源绿色低碳发展不断迈上新台阶。2013—2023年，我国煤炭消费比重从67.4%下降到55.3%，累计下降12.1个百分点；风电、太阳能发电、水电、核电及生物质能等非化石能源消费比重从10.2%提高到17.9%，累计提高7.7个百分点。2023年，可再生能源发电新增装机超过全球的一半，累计装机规模占全球比重接近40%。

能源安全稳定供应水平实现新跃升。2013—2023年，一次能源生产总量累计增长35%，原煤生产能力持续增强，原油产量保持在2亿吨水平，电力装机、天然气产量实现翻番。风电发电装机从7600多万千瓦增长到4.4亿千瓦以上，光伏发电装机从1900多万千瓦增长到6亿千瓦以上。“西电东送”能力超过3亿千瓦，支撑了东中部地区约1/5的用电需求。长输油气管道总里程从10万多公里增长到19万公里。全国人均生活用电量从500千瓦时增长到近1000千瓦时。

能源科技现代化水平进入国际先进行列。形成自主知识产权的“华龙一号”等三代压水堆核电技术，山东石岛湾全球首座高温气冷堆商业示范工程建成投运。非常规油气勘探开发、重型燃气轮机研制不断取得新突破。特高压输电、高参数煤电等技术保持世界领先。风电和光伏发电成本分别下降60%和80%，水电全产业链领先全球，新型储能、氢能等前沿技术产业化步伐加快。

与此同时，能源重点领域和关键环节改革持续深化。全国统一电力市场体系加快建设，全社会用电量60%以上实现市场化交易配置；油气市场体系初步形成；煤炭中长期合同制度和市场价格形成机制不断完善。能源国际合作全方位拓展。巴西美丽山特高压直流输电工程、“华龙一号”海外首堆等一批标志性工程建成投产；与周边7个国家实现电力互联；中国—东盟、中国—阿盟等六大区域能源合作平台落地见效，我国日益成为全球能源治理体系的重要力量。

《 人民日报 》（ 2024年08月28日 10 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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