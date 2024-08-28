本报北京8月27日电 （记者吴秋余）中国人民银行发布的最新数据显示：7月份，我国债券市场共发行各类债券66383.9亿元。国债发行9924.9亿元，地方政府债券发行7108.3亿元，金融债券发行10004.9亿元，公司信用类债券发行13392.9亿元，信贷资产支持证券发行404.1亿元，同业存单发行25046.9亿元。

截至7月末，债券市场托管余额166.3万亿元。其中，银行间市场托管余额145.7万亿元，交易所市场托管余额20.6万亿元。分券种来看，国债托管余额31.3万亿元，地方政府债券托管余额42.6万亿元，金融债券托管余额39.6万亿元，公司信用类债券托管余额32.6万亿元，信贷资产支持证券托管余额1.3万亿元，同业存单托管余额17.7万亿元。

在债券市场对外开放方面，截至7月末，境外机构在中国债券市场的托管余额4.50万亿元，占中国债券市场托管余额的比重为2.7%。其中，境外机构在银行间债券市场的托管余额4.46万亿元；分券种看，境外机构持有国债2.24万亿元、占比50.2%，同业存单1.09万亿元、占比24.4%，政策性银行债券0.96万亿元、占比21.5%。

《 人民日报 》（ 2024年08月28日 10 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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