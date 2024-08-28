本报记者 罗艾桦

适航证花落辖区企业、“空中的士”飞越珠江新城……近年来，广东省广州市天河区持续发展低空经济，集聚产业上中下游相关企业36家，如亿航、小鹏、极飞、成至智能、南方测绘、辰创科技等，形成了农业无人机、应急救援无人机、巡检巡护无人机、低空智联网、数字低空等具备一定比较优势的细分领域。

在近日举办的第三十二届广州博览会上，一架农业无人机在展台上灵巧地展示全自主喷洒、播撒、航测和运输等功能，引人注目。这架无人机是广州极飞科技股份有限公司研发的智慧农业产品之一。“目前，我们的产品与解决方案已应用于63个国家和地区。”公司高级副总裁龚槚钦说。

产业发展，离不开政策助力。天河区探索建立低空经济研发设计集聚区，对低空经济企业提供应用场景建设、人才培育、金融支持、生态构建等多维度支撑，把创新资源优势转化为产业发展动能，带动更多上下游企业集聚发展。

目前，天河区已汇聚1家获科技部批复成立的研究中心、4个重点实验室、8家省工程技术研究中心以及8家省级企业技术中心。“这里有丰富的高校院所资源，科技创新氛围浓厚，人才储备优势强，有利于我们开展产学研合作。”广州成至智能机器科技有限公司相关负责人说。

“我们将依托良好的产业基础和资源禀赋，以创新为动力，以企业为主体，以场景为牵引，加强前瞻谋划、政策引导，加快低空经济发展。”天河区区长陈建荣说。

《 人民日报 》（ 2024年08月28日 10 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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