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湖北金融机构为乡村全面振兴赋能

创新产品服务 助农增产增收

本报记者 吴 君
2024年08月28日06:22 | 来源：人民网－人民日报
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　　金融是现代经济的核心，推进乡村全面振兴离不开金融支持。今年中央一号文件提出，完善大中型银行“三农”金融服务专业化工作机制。近年来，湖北省金融机构推出一系列金融产品和服务，为乡村全面振兴赋能。

　　支持新型农业经营主体，激发乡村发展活力

　　“种了3年，今年终于挂果了，大概能摘5000多斤。”在京山市罗店镇许坝村，杰达葡萄家庭农场负责人谢华容指着挂满藤蔓的葡萄说，“多亏了农业银行的帮助，农场才有今天的收成和规模。”

　　2021年，谢华容返乡创办葡萄家庭农场，但运营农场的资金缺口超出了她的预想。一筹莫展之际，中国农业银行京山支行工作人员来到罗店镇宣传助农金融政策。

　　“我和客户经理一起，到谢大姐的葡萄园现场调查。”农行京山罗店支行行长何融介绍，在收集资料、上报、审批后，网点给谢华容发放了“惠农e贷”30万元。今年3月，京山罗店支行又为谢华容进行增量授信，贷款金额提升至50万元，进一步支持扩大葡萄种植规模。

　　目前，农行京山罗店支行已为罗店镇葡萄产业40余户客户提供金融服务。今年以来，农行湖北省分行积极实施“富民兴农千村万户行动”，累计发放493亿元惠农贷款。“我们推出‘惠农e贷’等金融产品，支持新型农业经营主体发展，激发乡村发展活力。”农行湖北省分行相关负责人介绍。

　　立足乡村资源禀赋，擦亮特产名片

　　针对湖北各地的资源禀赋，湖北省金融机构创新推出多个特色金融产品，擦亮特产名片，为乡村产业发展注入动力。

　　清晨6点，位于潜江市的小龙虾交易中心一片繁忙。一筐筐活蹦乱跳的小龙虾，在这里被分拣、打包、发货。8至16小时内，这些小龙虾将被送达500多个城市的菜市场和生鲜超市。

　　“我们平时用现款收购小龙虾，每天发货量达7000多斤。但回款周期一般在7天以上，资金压力很大。”商户彭飞说。没有足够的固定资产，难以进行有效抵押，像彭飞这样的商户经常面临融资难题。

　　2021年，众邦银行上线“农链贷”产品，基于农业产业链真实交易背景，把实时交互信息流、资金流、物流等数据作为放款依据发放贷款。凭借小龙虾的发货数据，彭飞成功申请到100万元贷款，缓解了资金压力。

　　“我们还在探索‘左手放款、右手带货’模式，帮助涉农客户一方面解决资金短缺问题，另一方面解决产品销售问题。”众邦银行董事长程峰说。2022年7月起，众邦银行发挥互联网交易银行的流量优势，开展助农直播活动，最近一年的带货量近3.5万单，总体销售额近300万元，帮助农户实现增收。

　　开展动态监测，做好定点帮扶

　　走进神农架林区宋洛乡盘龙村，放眼望去，土墙黛瓦、石阶木廊等绘成一幅美丽乡村画卷。中国银行驻村工作队队长曲宏介绍，2015年，中国银行湖北省分行开始对口帮扶盘龙村，累计投入资金300多万元带动村子实现脱贫。

　　为巩固拓展脱贫攻坚成果、推进乡村全面振兴，中国银行驻村工作队继续坚守盘龙村。曲宏说，工作队不但对脱贫户和易致贫户定期走访、分片包干，常态化开展防返贫动态监测，而且帮助盘龙村发展特色产业、开展技能培训等，带动村民增收。

　　在中国银行等的持续帮扶下，盘龙村发展起蜂蜜、香菇、木耳、绿色蔬菜等特色产业。“现在村里的物流也更畅通了，农产品能更好地卖出去，村民纷纷搞起了特色种植养殖。”曲宏介绍，2023年盘龙村人均年收入近1万元，村集体年收入超60万元。

　　“下一步，我们将依托盘龙村良好的生态资源禀赋，用足用好惠农政策，不断壮大集体经济，切实让村子和村民受益。”中国银行湖北省分行相关负责人说。

　　《 人民日报 》（ 2024年08月28日 10 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)
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