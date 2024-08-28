欧阳洁

“中国游”是中国文化软实力和国际竞争力全面提升的见证，更让世界看到一个开放自信、充满活力的中国市场

今年不少外国游客开启中国自由行，在社交平台上分享自己美好的中国之旅：有游客畅游景点，被中国古老文化所吸引，赞叹古代中国工匠的精湛技艺；有游客熟练地使用移动支付工具，享受中国之旅的便捷高效；还有游客穿着中国传统服装，沉浸式品美食、赏美景……在外国博主镜头中，开放现代、美丽丰富的中国形象立体生动呈现。

越来越多外国人来到中国，感受中国，并向世界真挚地讲述中国故事。国家移民管理局发布的最新统计数据显示：今年1—7月份，全国各口岸入境外国人达1725.4万人次，同比增长129.9%。签发口岸签证84.6万证次，同比上升182.9%，带火了我国入境游市场。预计可以直接拉动消费超过1000亿元人民币。

“中国游”的火热，得益于一系列便利举措的适时推出。去年12月，中国对法国、德国、意大利等6个国家试行免签政策；今年3月，中国对瑞士、爱尔兰、匈牙利等6国试行免签政策……过境免签政策适用的国家、实施口岸、停留期限、活动区域不断优化。截至目前，144小时过境免签政策已增至37个口岸、54个国家。试行免签政策的同时，进一步放宽口岸签证申办条件，为外籍商贸投资人士提供再入境签证等多项便利服务。便捷的来华措施，让外国游客更方便地感受中国之美。

“中国游”的火热，更在于配套服务设施的持续优化。“来得了”更要“留得住”，游走在中国山水之间，外国游客吃住、行走、游玩，需要在支付、预订、景区进出等多方面，有配套服务跟进。今年3月，国务院办公厅发布《关于进一步优化支付服务提升支付便利性的意见》，在改善银行卡受理环境、持续优化现金使用环境、提升移动支付便利性等方面作出部署，指导多家互联网支付平台优化业务流程，提高境外银行卡绑卡效率，并提升交易限额。经过持续系统升级、服务提升，近期支付宝APP上线支持16种语言的版本，不仅能支付，还能链接进入打车、酒店预订、景点门票预订等常用服务。支付宝数据显示，2024年上半年，入境游客用支付宝消费金额同比增长8倍，用支付宝做国际游客生意的中国商家数量同比增长3倍。

“中国游”的火热，为中国提供了全面展示的机遇。“中国游”是中国文化软实力和国际竞争力全面提升的见证，更让世界看到一个开放自信、充满活力的中国市场。外国游客使用中国移动支付时，感受到的是中国金融科技水平的不断提升；惊叹于即时配送的便捷时，是在体验中国消费新模式的创新；坐着高铁畅游广阔大地时，是在体验中国完善的基础设施和先进的机车制造技术。欣然来到中国、主动讲述中国，越来越多的外国游客以全新的视角观察中国，体验中国经济高质量发展的点滴，感受真实、充满活力的中国市场。

持续激发“中国游”的热度，未来还需要提供更多优质服务供给、打造更多独具吸引力的消费场景，让更多外国游客走进中国，体验中华文化，感受中国经济的脉动和生机。

《 人民日报 》（ 2024年08月28日 20 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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