刘 垠

原标题：新质生产力加快培育 高质量发展扎实推进

8月27日，国家税务总局公布的增值税发票数据显示，1—7月份，全国企业购进研发和技术服务金额同比增长12.3%，研发投入力度加大；同期，高技术产业、知识产权（专利）密集型产业销售收入同比分别增长12.1%和8.5%，创新类产业持续壮大。

在中央党校经济学部教授许正中看来，一系列亮眼的税收数据直观展现了中国经济的强大韧性和持续向好的发展势头，随着一系列可感可及的税费政策和措施落地落细，以高技术、高效能、高质量为特征的新质生产力将加快成长，推动更多企业迈开步子向新向优发展，为推动高质量发展注入强劲动力。

科技成果走向“大市场”

增值税发票数据显示，1—7月份，科技成果转化服务销售收入同比增长26.5%，反映科技成果加快形成新的生产力。印花税申报数据显示，上半年，全国技术合同交易金额同比增长26.6%，表明科技研发、转化、应用和推广力度持续加大，科技成果加速从“生产线”走向“大市场”。

河北唐山元创自动化科技股份有限公司是一家生产光机电一体化设备的高新技术企业，其生产的全自动卡片分切机系列设备在国内外印刷市场供不应求。

河北唐山元创自动化科技股份有限公司副总经理龙海军说：“我们的全自动卡片分切机之所以受到市场欢迎，是因为我们在行业内率先应用了8项专利技术，打破了国外垄断。”

龙海军介绍，税务部门根据企业研发项目备案情况和申报进度，开展立项—核算—归集—享受全流程辅导，为企业研发创新提供了坚实支撑。上半年，该公司研发投入约436.56万元，较2023年同期增长36.2%。

1—7月份，全国科技服务业、信息服务业采购金额同比分别增长17.3%和12.8%。相关人士表示，这反映出先进优质生产要素加快向创新动能行业聚集。

战略性新兴产业表现亮眼

值得关注的是，战略性新兴产业发展劲头十足。前7个月，装备制造业、高技术制造业销售收入同比分别增长5.9%和8.4%。其中，造船业持续较快增长，船舶制造业同比增长26.5%。

江门市南洋船舶工程有限公司是广东省内规模最大的民营船舶制造企业，近年来，得益于支持创新的税收优惠政策，公司研发推出新款绿色环保灵便型散货船和绿色环保大开口型散货船等产品。

江门市南洋船舶工程有限公司财务总监朱继雷介绍：“目前，我们每艘船的生产周期已从15个月压缩到8个月，试航时可以达到以前交船的完整状态。今年上半年已交付12艘，全年预计交付23艘，同比增加70%以上。”

作为战略性新兴产业的数字经济表现同样“抢眼”，数实融合稳步推进。增值税发票数据显示，今年前7个月，数字经济核心产业销售收入同比增长8.9%。其中，与数实融合相关的数字产品制造业、数字技术应用业同比分别增长9.3%和12.3%。

长虹美菱股份有限公司深耕家电领域，运用工业互联网技术推动公司不断向高端化、智能化、绿色化转型。

长虹美菱股份有限公司税务经理宋长军介绍，上半年，该公司享受研发费用加计扣除金额5300万元，助力公司持续开展创新研发。“在利好政策支持下，公司打造了‘菱云’工业互联网，将上下游1700余家企业纳入同一系统，接入约2.4万台工业设备终端，公司产业链供应链安全水平大大提升。”他说。

(责编：杨曦、李楠桦)

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