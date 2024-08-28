原标题：列车运维“智”变 出行体验“质”变

一列复兴号智能配置动车组驶过福厦高铁湄洲湾跨海大桥。福厦高铁配备的大跨桥梁与轨道一体化健康监测系统能够精准捕捉轨道结构应变、动挠度等数据发生的细微变化。新华社记者 魏培全摄

◎本报记者 矫 阳 孙 瑜

这个暑期，出行需求火热，高铁成为不少游客出行首选。

从窗口取号到改签成功用时不到3分钟，5G高铁超视距预警“千里眼”将“千里之外”的路况高清视频实时传回，健康监测系统对铁路线路精准“把脉问诊”……近年来，一系列智慧铁路场景的落地，不仅擦亮了中国高铁的亮丽名片，也让人们的出行更加安全高效。

候车更人性便捷

曾经，在售票窗口排着长队买车票、穿越人群找座位和厕所是旅客候车的常态。如今，随着智慧候车厅场景的落地，依靠智能客站旅客服务与生产管控平台，旅客能享受到更加人性化的服务。

走进南昌东站综合服务中心大厅，旅客并没有在窗口排队买票，而是坐在等候区等候叫号。

准备办理车票改签业务的旅客杨萍径直走向自助叫号设备，蓝色显示屏上清晰显示着“综合业务”“公安制证”两个选项。她点击屏幕，就拿到了排队号码。

“请A018号到3号窗口办理！”听到广播后，杨萍起身到窗口办理改签业务。依托智能客站旅客服务与生产管控平台，售票员从系统中快速查到了4趟可改签的车次。杨萍从拿号到改签成功，用时不到3分钟。对于不熟悉线上操作或遇到特殊情况的旅客来说，线下3分钟即可改签成功无疑提高了旅客的出行效率。

南昌东站副站长邹娴婧告诉记者，该平台能集成化展示当天预计发送旅客人数、列车到发信息、车次上车人数、分小时客流数等数据，还能实时监测全站人群密度分布情况以及高密度区域人员运动情况。“智能客站旅客服务与生产管控平台让我们可以更精准地提供服务，遇到大客流时工作人员可以及时赶往现场进行引导，保障旅客安全便捷出行。”邹娴婧说。

据介绍，依托该平台，旅客还可享受多种便捷服务。例如，动态更新的电子地标，让旅客寻找车厢时不再迷茫；可显示剩余空位的智能厕所引导系统方便旅客如厕。

行车更安全高效

对于乘坐火车的旅客来说,安全到达目的地是每个人的心愿。目前，铁路部门正利用新技术不断推动更加安全高效的列车运行场景落地。

在广州南动车所，5G技术提升了高铁运营的安全性、稳定性、可靠性。

以往列车司机开车的时候要全神贯注地盯着列车行驶前方的铁轨，以防出现紧急情况。现在安装在铁路沿线的5G摄像头，成为高铁列车司机的“千里眼”。它将司机视线距离以外的路况高清视频，通过5G网络实时回传到动车组司机室的监控预视屏上，让司机清楚了解前方路况。依托5G专网的大带宽特性，一旦铁轨上出现异常情况，安全告警视频能实时传回，以便列车司机及时作出应急决策并采取相应处理措施，提升行车安全。

列车运行中会产生大量运行监测数据，在车辆回机务段时需要将数据进行转移储存，以供机务段对车辆进行运行分析。过去，人们需要采用移动硬盘拷贝、有线传输等方式转移并储存数据。

现在，基于5G的巨量车载行车数据及视频数据转储业务，能实现列车运行中无感知数据传输，极大地提高了传输效率，方便机务段高效分析车辆运行数据，保障运行安全。

打造列车安全高效运行场景，除了要给司机配上“千里眼”外，还要给高铁列车装上“神经中枢”。

今年6月，京广高铁武汉至广州段常态化按时速350公里高标运营。至此，京广高铁全线实现高标运营。

高铁高标运营的背后，列车运行控制系统发挥了重要作用。列车运行控制中有两个关键设备：一个在地面，一个在车上。地面的叫无线闭塞中心系统，指挥列车该走的时候走，该停的时候停；车上设备叫列车超速防护系统，可连续不间断地对列车实行速度监测，实现超速防护。此外，列车还通过先进的信号控制系统来确保列车之间的安全距离，避免追尾，并配备了紧急制动系统，可在出现危险情况时迅速刹车。这些先进设备就像“中枢神经”一样，精准控制着列车的一举一动，保障乘客安全。

养护更及时全面

要保障乘客一路平安，除了行车安全外，线路安全也很重要。铁路大桥是铁路线路的重要组成部分，其安全更是至关重要。

福厦高铁是全国首条设计时速350公里的跨海高铁，其上泉州湾、湄洲湾、安海湾三座跨海大桥实现了旅客“坐着高铁看大海”的美好愿望。但跨海大桥的养护面临地震活跃带、高风速带及盐雾侵蚀等多重挑战，传统人工巡检难以满足斜拉桥特殊结构检查监测的需要。

对此，福厦高铁推动桥梁智能养护场景落地。该场景综合应用智能传感、地理信息、卫星导航、云计算等现代信息技术，建立了完整的大跨桥梁与轨道一体化健康监测系统，实现了桥轨结构运营期间各项参数的实时监测、动态分析和快速诊断。

厦门工务段路桥技术科工程师林荣文介绍，在桥梁智能养护场景下，大跨桥梁与轨道一体化健康监测系统能够精准捕捉轨道结构应变、动挠度等数据发生的细微变化，一旦发现问题，就会根据情况等级发出黄色、橙色、红色等预警信号提示监控人员及时处理。

在林荣文看来，铁路桥梁智能养护场景的应用，提高了铁路运输的安全性、舒适性，实现了以“智”提“质”，惠及大众。

(责编：杨曦、李楠桦)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经