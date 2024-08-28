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中央气象台发布大风蓝色预警

2024年08月28日08:47 | 来源：人民网
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人民网北京8月28日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台预计，8月28日08时至29日08时，新疆沿天山地区和东部、青海西部、江苏西部、浙江中北部和东部等地将有5-6级、阵风7-8级的大风。南海南部海域将有7级、阵风8-9级的大风。受台风“珊珊”影响，东海东部海域将有8-10级、阵风11-12级的大风，其中部分海域风力可达11-13级、阵风14-15级。

8月29日08时至30日08时，内蒙古西北部、新疆北部和南疆盆地、甘肃西部将有5-6级、阵风7-8级的大风。南海南部海域将有7级、阵风8-9级的大风。受台风“珊珊”影响，东海东部海域将有8-10级、阵风11-12级的大风，其中部分海域风力可达11-13级、阵风14-15级。

防御指南：

1、中央气象台、中国海上搜救中心提醒受大风影响海域航行、作业的船舶，注意航行安全；

2、森林、草场、城区防火部门做好防火准备，机场、铁路、公路等交通管理部门应采取措施保障交通安全；

3、停止高空、水上户外作业和游乐活动，加固或妥善安置围板、棚架广告牌、简易设施等易被大风吹动的搭建物；

4、行人与车辆不要在高大建筑物、广告牌等临时建筑物，或树的下方停留。

(责编：杨虞波罗、吕骞)
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