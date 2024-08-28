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新版物联网标准体系建设指南发布

2024年08月28日08:47 | 来源：证券日报
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原标题：新版物联网标准体系建设指南发布

　　本报讯 （记者郭冀川）8月27日，工业和信息化部、国家标准化管理委员会联合发布《物联网标准体系建设指南（2024版）》（下称《指南》），《指南》提出，到2025年，新制定物联网领域国家标准和行业标准30项以上，引导社会团体制定先进团体标准，加强标准宣贯和实施推广，参与制定国际标准10项以上，引领物联网产业高质量发展的标准体系加快形成。

　　创新驱动，应用牵引。加快物联网关键共性技术研究，推动先进适用的科技创新成果融入标准，持续提升标准技术水平。面向行业应用需求，协同推进物联网与重点行业融合应用标准研制，加速构建规模化、集约化的物联网产业生态。

　　系统布局，急用先行。统筹推进物联网各类型标准研制，加强标准全生命周期管理，持续完善标准工作体系。聚焦物联网技术创新、应用场景开拓、产业发展和安全保障需求，加快基础通用、关键技术、测评方法、典型应用等标准研制。

　　协同推进，开放合作。充分发挥产学研用各方、产业链各环节的优势力量，加强跨行业、跨领域工作协同，促进产业链上下游标准的有效衔接。鼓励我国企事业单位深度参与标准国际化活动，积极贡献中国方案，共同制定国际标准。

　　在建设思路上，《指南》提出了包括物联网标准体系结构和物联网标准体系框架相关内容，在重点方向上，《指南》规划了基础标准、技术标准、建设运维标准、应用标准等具体措施。

(责编：杨曦、李楠桦)
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