王轶辰

原标题：稳妥推进能源绿色低碳转型

能源是经济社会发展的重要物质基础，也是碳排放的最主要来源和绿色转型的重点领域。近日，中共中央、国务院印发《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》，专门部署稳妥推进能源绿色低碳转型，要求加强化石能源清洁高效利用，大力发展非化石能源，加快构建新型电力系统。

大力发展非化石能源

推进能源清洁低碳转型，关键在于推动非化石能源替代，尤其是风电、太阳能发电等可再生能源替代。

近年来，我国大力推动可再生能源发展。截至今年6月底，全国可再生能源发电装机达16.53亿千瓦，约占我国发电总装机的53.8%，风电光伏发电合计装机达到11.8亿千瓦，已超过煤电装机。可再生能源发电量稳步迈上新台阶，今年上半年，全国可再生能源发电量达1.56万亿千瓦时，约占全部发电量的35.1%。

当前，我国能源发展仍面临需求压力巨大、供给制约较多、绿色转型任务艰巨等一系列挑战。应对这些挑战，出路就是大力发展非化石能源。

国家能源局发展规划司副司长董万成介绍，非化石能源发电投资增势良好，太阳能发电、陆上风电投资继续保持两位数增长，上半年完成投资额约4300亿元。分布式光伏保持快速发展，上半年投资同比增长76.2%。在建核电项目投资平稳释放，新开工项目逐步形成有效投资。抽水蓄能投资增势加快，上半年投资增速较去年同期增加30多个百分点。

为进一步推动非化石能源高质量发展，《意见》提出，加快西北风电光伏、西南水电、海上风电、沿海核电等清洁能源基地建设，积极发展分布式光伏、分散式风电，因地制宜开发生物质能、地热能、海洋能等新能源，推进氢能“制储输用”全链条发展。统筹水电开发和生态保护，推进水风光一体化开发。积极安全有序发展核电，保持合理布局和平稳建设节奏。到2030年，非化石能源消费比重提高到25%左右。

清华大学气候变化与可持续发展研究院院长李政说：“要坚定不移推动能源系统转型，利用我国的技术和产业优势，大力发展可再生能源，实现2030年前碳排放达峰并逐渐下降的目标。”

加快构建新型电力系统

与稳定的化石能源不同，新能源发电具有间歇性、波动性、随机性。在绿色转型的同时保障能源安全，并不容易。

“电力系统生产结构、运行机理、功能形态等发生深刻复杂变化，面临电力保供与系统稳定两大安全挑战。”在中国工程院院士舒印彪看来，一方面，电源结构由可控连续出力的煤电装机占主导转向强不确定性、弱可控出力的新能源发电装机占主导，同时未来较长一段时期内电力消费仍将刚性增长，发电和负荷随机性、波动性增强，电力供需形势日趋复杂。另一方面，新能源、直流等大量替代常规机组，电动汽车、分布式能源、储能等交互式用能设备广泛应用，电力系统呈现高比例可再生能源、高比例电力电子设备的“双高”特征，系统转动惯量和支撑能力下降，系统安全运行面临挑战。

党的二十届三中全会提出，加快规划建设新型能源体系，完善新能源消纳和调控政策措施。

据悉，国家能源局于去年启动了面向2040年的最优电源电网规划格局研究，围绕新型电力系统构建总体要求，以全系统最优为目标，以安全、绿色、经济为约束，推动实现电力电量保障、电力流布局、新能源布局与系统调节能力统筹优化规划。

国家能源局局长章建华表示，在新能源规模化发展的背景下，实现电力系统最优化及成本合理稳定是当前和未来一段时间的工作着力点，需要科学统筹能源安全、绿色、经济三者关系，以系统观念优化解决能源供给与产业布局、新型电力系统发展要求与电网发展实际、电力规划与电力运行、装机容量与供需平衡等主要矛盾，科学合理设计新型电力系统建设路径。

加强化石能源清洁高效利用

能源绿色低碳转型是一个长期过程。事实证明，传统能源逐步退出，应建立在新能源安全可靠的替代基础上。

《意见》提出，坚持先立后破，推进非化石能源安全可靠有序替代化石能源，加快规划建设新型能源体系。加快现役煤电机组节能降碳改造、灵活性改造、供热改造“三改联动”，合理规划建设保障电力系统安全所必需的调节性、支撑性煤电。加大油气资源勘探开发和增储上产力度，加快油气勘探开发与新能源融合发展。推进二氧化碳捕集利用与封存项目建设。

“通过化石能源的清洁高效利用和功能改造，能够为可再生能源发展与新型能源体系建设保驾护航。”李政表示，能源绿色低碳转型不是简单的化石能源和可再生能源此消彼长，而是需要两者相互配合、把握节奏和力度，在保障能源安全的前提下，以经济成本最优的方式，实现安全可靠有序替代。要保持好经济社会发展安全和绿色转型之间的平衡，建立起既保障经济社会发展，又促进可再生能源快速增长和大规模应用的能源安全体系。

(责编：杨曦、李楠桦)

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