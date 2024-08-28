孙洪波

原标题：培养更多优秀银发经济人才

一段时间以来，辽宁、山东等地采取相关举措，加大了对银发技能人才的支持力度。人力资源和社会保障部此前也发布通知，要求加大银发经济技术技能人才培养力度，将银发经济领域重点企业纳入用工服务保障范围，助力稳定和扩大就业。

当前，我国人口老龄化和少子化的现象逐渐显现，传统的养老模式下家庭照护压力增大，经济社会发展又为依托社会养老创造了有利条件，人们的养老观念和养老模式正由传统的居家养老向居家社会化服务养老、社区养老、机构养老以及旅居养老等转变，银发经济技术技能人才需求剧增。数据显示，截至去年底，我国60岁及以上人口已超2.9亿人，我国对养老护理员的需求达到600万人。

党的十八大以来，有关部门非常重视银发经济技术技能人才培养工作。2019年以来，人力资源和社会保障部会同民政部、国家医保局、国家卫生健康委等部门，分别制定或修订了养老护理员、家政服务员、健康照护师和医疗护理员等职业标准。2022年，国务院印发《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》，将家庭照护者纳入养老护理员职业技能培训等范围。今年1月份，民政部等12部门制定出台了《关于加强养老服务人才队伍建设的意见》，明确了由学徒工、初级工、中级工、高级工、技师、高级技师、特级技师、首席技师构成“新八级工”职业技能等级序列。这些政策的出台，对于规范和牵引银发经济技术技能人才培养发挥了积极作用。

一些客观存在的问题也是不容忽视的。例如，在需求数量上，存在银发经济技术技能人才用工需求总体缺口较大且招工难、留人难的问题；在人员素质上，人员年龄大、学历低、专业技能弱等问题亟待解决，特别是缺乏高质量高水平技术技能人才；在人员发展上，职业上升通道受限，发展后劲不足，人员从业积极性不高等。对此，应综合施策。

规范人才标准体系。做好顶层设计，及时修订职业标准，加快构建多层次职业标准体系。进一步细化职业技能人才分类，根据市场需求和行业需求组织制定发布国家基本职业培训包，建立评价规范动态调整机制。规范发展社会培训机构，加强对社会培训机构的监管，充分发挥行业协会主体作用，优化职业鉴定标准。

完善人才培养模式。以技工院校为载体，畅通银发经济技术技能人才培养渠道。通过优化调整专业设置、产教融合、校企合作等方式，充分发挥技工院校的人才培养优势，多方合力培养更优质的技术人才。以市场需求为导向，加强紧缺人才的培养力度。不断调整完善职业技能培训目录，面向养老护理、健康照护、医疗服务、心理健康等紧缺人才领域，积极推广订单、定向、定岗式培训，解决用工急需，补充紧缺人才。以技能大赛为抓手，提升人才培养质量。依托全国民政行业职业技能大赛、全国乡村振兴职业技能大赛等，设置养老护理、健康照护等相关赛项，以赛促学、以赛促进，着力提升人才质量。

提升人才从业动力。加强宣传引导，增强银发经济是“朝阳产业、幸福事业”的认识，吸引年轻人在这一领域创业就业，提升其从事这一行业的积极性。优化体制机制，积极落实完善养老服务机构收入分配政策，合理核定养老服务机构绩效工资总量，保障从业人员工资待遇。坚持多劳多得、技高多得、优绩优酬的原则，努力发挥绩效工资激励导向作用，调动相关人员从业主动性。优化从业环境，积极改善从业人员生产生活条件，构建和谐的劳动关系，稳定用工规模，保障相关人员从业稳定性。

(责编：杨曦、李楠桦)

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