人民网北京8月28日电 （欧阳易佳）记者从水利部获悉，受强降雨影响，乌苏里江干流继6月下旬至7月上旬洪水过程后，8月份再次发生全线超保证水位洪水，8月26日洪水过程结束。

水利部近日召开乌苏里江洪水防御情况媒体座谈会。水利部水旱灾害防御司督察专员王章立介绍，本次乌苏里江洪水过程呈现降雨日数多，累计雨量大；洪水发生间隔短，持续时间长；起涨底水高，洪水量级大；堤防浸泡时间长，出险数量多等特点。

“此次洪水过程共发生堤防险情175处，其中渗水111处、管涌43处、塌坡21处，均及时得到有效处置。”王章立说。

王章立介绍，为应对乌苏里江洪水，水利部强化科技赋能，助推预报、预警、预演、预案“四预”措施落实，做好各项防御工作。

“我们加密监测预报，把准水情‘脉搏’。”王章立说，通过强化重点区域跟踪预报、滚动预报、加密预报，实时分析演算洪水过程，预报结果第一时间点对点直达防汛一线，滚动更新洪水预报预警信息，累计开展降雨预报 215 区次，洪水预报183站次，发布洪水预警61次。

王章立介绍，通过科技赋能，精准感知洪水态势。统筹协调获取遥感影像 41 期，结合水文站、应急监测和工程运行状况，滚动跟踪洪水演进，实时掌握洪水态势。8月6日提前一周准确预报乌苏里江将全线超保，饶河站的预测洪峰水位与实际仅相差4厘米。

“预字当先，逐堤段推演研判风险。”王章立补充，采用水文水动力学耦合方法，利用遥感监测影像校验建模方案、优化调整参数，全过程开展乌苏里江虎头至海青江段洪水漫堤风险分析，实时共享研判预测结果，为堤防巡查防守、风险区群众转移、加筑加高子堤、应急抢险等赢得先机。

此前，水利部发布《加快构建水旱灾害防御工作体系的实施意见》，进一步压紧压实防御责任，提升决策支持能力，提高调度指挥水平，健全水旱灾害防御工作机制，为经济社会高质量发展提供坚实的水安全保障。

“目前‘七下八上’防汛关键期已结束，但仍处于主汛期，局地短时强降雨多发散发。”王章立表示，“需要保持警惕，坚决克服麻痹思想和侥幸心理，加强雨水情监测预报预警，重点做好强降雨区内的山洪灾害和中小河流洪水防御、中小水库和淤地坝安全度汛等工作，及时撤离危险区域人员，全力保障人民群众生命安全。”（实习生徐皓萱对本文亦有贡献）

(责编：杨曦、吕骞)

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