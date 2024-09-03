人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

中国林科院新疆科考首次发现戈壁熊分布

2024年09月03日14:57 | 来源：人民网
小字号

人民网北京9月3日电 （记者杨曦）据国家林草局消息，近日，中国林科院专家在新疆野外科考工作中首次发现伊吾县有戈壁熊分布，这也是在新疆首次发现戈壁熊分布。

中国林科院森环森保所副研究员薛亚东表示，团队通过野外调查和走访座谈，对伊吾县中蒙边境地区进行考察，从该县林草部门收集到了疑似戈壁熊的照片和视频。经现场调查，该照片和视频拍摄于与蒙古国大戈壁保护区A区接壤的伊吾县下马崖乡。后通过形态学鉴定，并请蒙古国大戈壁保护区A区管理人员和蒙古国科研机构戈壁熊研究专家进行复核，确认为戈壁熊。据当地林草部门反映，自2020年起，陆续记录到棕熊在下马崖乡活动的影像，发现地距离中蒙边境仅20公里。

中国林科院森环森保所副所长金崑介绍，戈壁熊是棕熊的一个亚种或一个类群，是世界上唯一一种生活在沙漠戈壁地带的熊类。现有研究表明，戈壁熊仅分布于蒙古国大戈壁保护区A区，数量仅存50余只，极度濒危。

近年来，伊吾县林草部门通过重点区域草原禁牧，加强野生动植物保护监测，生态环境持续向好，生物多样性保护取得积极成效。伊吾县与蒙古国大戈壁保护区A区接壤，地区自然条件与戈壁熊栖息地相似，具备戈壁熊繁衍的栖息地环境。加之当地林草部门生态和野生动物保护力度大，保证了戈壁熊安全栖息，因此伊吾县成为戈壁熊扩散的重要廊道。

戈壁熊保护于2013年被列入了《中华人民共和国和蒙古国战略伙伴关系中长期发展纲要》。2018年8月—2024年8月，中国林科院森环森保所承担了我国商务部“蒙古国戈壁熊技术援助项目”。

(责编：杨曦、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
海关总署：前7个月中国和非洲贸易稳步增长
　　人民网北京9月3日电 （记者王震）据海关总署网站消息，近年来，中国与非洲持续深化贸易合作，进出口规模快速提升。据中国海关统计，2000至2023年，中非贸易规模由不足1000亿元增长至1.98万亿元，年均增长17.2%，高于同期中国整体货物贸易年均增速4.6个百分点。…
海关总署发布声明：谨防假冒注册网站
　　人民网北京9月3日电 （记者王震）据海关总署网站消息，《进口食品境外生产企业注册管理规定》（海关总署第248号令）规定，向中国境内出口食品的境外生产、加工、贮存企业应当获得海关总署注册。本网站(https://cifer.singlewindow.cn)是申请进口食品境外生产企业注册的唯一官方网站。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部