人民网北京9月3日电 （记者杨曦）据国家林草局消息，近日，中国林科院专家在新疆野外科考工作中首次发现伊吾县有戈壁熊分布，这也是在新疆首次发现戈壁熊分布。

中国林科院森环森保所副研究员薛亚东表示，团队通过野外调查和走访座谈，对伊吾县中蒙边境地区进行考察，从该县林草部门收集到了疑似戈壁熊的照片和视频。经现场调查，该照片和视频拍摄于与蒙古国大戈壁保护区A区接壤的伊吾县下马崖乡。后通过形态学鉴定，并请蒙古国大戈壁保护区A区管理人员和蒙古国科研机构戈壁熊研究专家进行复核，确认为戈壁熊。据当地林草部门反映，自2020年起，陆续记录到棕熊在下马崖乡活动的影像，发现地距离中蒙边境仅20公里。

中国林科院森环森保所副所长金崑介绍，戈壁熊是棕熊的一个亚种或一个类群，是世界上唯一一种生活在沙漠戈壁地带的熊类。现有研究表明，戈壁熊仅分布于蒙古国大戈壁保护区A区，数量仅存50余只，极度濒危。

近年来，伊吾县林草部门通过重点区域草原禁牧，加强野生动植物保护监测，生态环境持续向好，生物多样性保护取得积极成效。伊吾县与蒙古国大戈壁保护区A区接壤，地区自然条件与戈壁熊栖息地相似，具备戈壁熊繁衍的栖息地环境。加之当地林草部门生态和野生动物保护力度大，保证了戈壁熊安全栖息，因此伊吾县成为戈壁熊扩散的重要廊道。

戈壁熊保护于2013年被列入了《中华人民共和国和蒙古国战略伙伴关系中长期发展纲要》。2018年8月—2024年8月，中国林科院森环森保所承担了我国商务部“蒙古国戈壁熊技术援助项目”。

(责编：杨曦、高雷)

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