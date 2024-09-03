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加强耕地保护专题研究班暨全国省级自然资源厅局长培训班举行

2024年09月03日15:02 | 来源：人民网
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人民网北京9月3日电 （记者杨曦）据自然资源部消息，9月2日，加强耕地保护专题研究班暨全国省级自然资源厅局长培训班在四川省眉山市举行。四川省政府党组成员、副省长左永祥致辞，自然资源部党组成员、副部长刘国洪作开班动员并专题授课。

刘国洪指出，党中央、国务院高度重视耕地保护工作，近年来，各地各有关部门坚决贯彻党中央、国务院决策部署，耕地保护工作取得积极成效，全国耕地总量连续3年实现净增加。

刘国洪强调，当前，耕地占用与保护的矛盾依然突出，耕地总量由减转增的基础还不牢固，各类非农建设、造林种树、种果种茶等占用耕地的需求还很大，耕地保护形势依然严峻。下一步，要坚决落实最严格的耕地保护制度和最严格的节约用地制度，持续聚焦稳住总量、优化布局、压实责任“三项任务”，紧盯严控新增、盘活存量、严格执法“三个环节”，重点抓好以下工作：改革完善耕地占补平衡制度，加强改革配套和衔接；坚持严的总基调，强化永久基本农田特殊保护；严格耕地保护考核，发挥好考核“指挥棒”作用；统筹考虑地方承受能力和耕地恢复潜力，稳妥有序推进耕地整改恢复；加强节约集约用地，从源头减少对耕地的占用；把握土地征收新要求，规范土地征收管理。

据悉，专题研究班暨厅局长培训班为期五天，内容涵盖推动落实耕地保护党政同责、国土空间规划管控、全域土地综合整治、节约集约用地等，90多位来自全国相关市（地、州、盟）党委、政府有关负责人和省级自然资源主管部门有关负责人参加培训研讨。

(责编：杨曦、高雷)
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