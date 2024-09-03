人民网北京9月3日电 （记者杨曦）据自然资源部消息，近日，自然资源部印发通知，就实施《关于加强自然资源标准高质量供给和支撑服务的若干举措》（以下简称《若干举措》）作出部署。《若干举措》提出7方面18条具体措施，深入贯彻落实《国家标准化发展纲要》，大力推进《自然资源标准化工作三年行动计划（2023-2025年）》，切实发挥标准化的基础性、引领性作用。

《若干举措》要求，加强重大战略任务的标准化引领，以高水平标准支撑高质量发展。建立标准化工作与国家重大战略任务实施的快速响应机制，及时开展自然资源标准支撑效能研判。持续构建完善自然资源标准体系，实现不同层级、相互补充的《自然资源标准体系》动态更新。推动自然资源管理标准的融合发展，加强跨领域跨学科交叉标准内容的衔接和一致性。支持地方、团体标准体系的特色化发展，加快研制具有地方特色的地方标准、能够激发市场主体活力且技术先进的团体标准。

《若干举措》提出，健全标准化与科技创新协同联动机制，提升标准化创新水平。加强标准研制与科技研发协同部署，加大国家科技计划对共性关键技术标准研究的支持力度。创建高水平标准创新研发平台，支持各单位围绕自然资源重点领域培育、创建国家质量标准实验室、国家技术标准创新基地、国家标准验证点。

《若干举措》明确，创新标准立项与研制机制，提升标准供给质量。建立预研究标准清单，针对新兴领域的标准空白方向，研究建立预研究标准目录清单。建立急需重要标准制修订绿色通道，先行立项和研制，后再按程序报批后增补纳入年度立项计划。健全完善国家标准送审稿预审机制，严把标准质量关。

《若干举措》提出，创新标准实施评价机制，提升标准应用水平。强化标准宣贯应用，持续推进标准全文免费公开，加强重要标准培训和解读宣贯。加强标准实施监督与评估，建立健全标准实施跟踪反馈机制，鼓励社会公众对标准实施情况进行监督。

《若干举措》明确，推动自然资源标准“引进来”“走出去”，提升标准国际化水平。鼓励相关国际标准化组织秘书处和国内技术对口单位，主导和参与国际标准制修订工作。支持各单位与国际标准化组织、联合国有关部门、共建“一带一路”国家等开展标准化领域对接合作。

《若干举措》提出，加大标准化工作激励与奖励力度，壮大人才队伍。积极推荐标准化人才、团队参与国家和省部级科学技术奖等相关评选，强化标准化成果在职称评审、岗位聘任等工作中的应用。在自然资源科技奖评选中单独增设标准类，对产生重大经济效益、社会效益和生态效益的标准化研究成果，以及国际标准、国家标准、行业标准予以通报表扬。

《若干举措》明确，强化标准化工作支撑与监督考核，保障工作体系高效运行。统筹加强标准化工作的人员、经费、项目保障。持续推进标准化能力建设，细化分技术委员会设置，优化专家构成。加强对标准化技术委员会及其依托单位的指导和监督，标准化管理部门加强标准研制全流程管理，定期通报标准研制进展及质量情况。

(责编：杨曦、高雷)

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