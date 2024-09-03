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“蛟龙号”从5500米深海带回黑珊瑚及海百合幼体

2024年09月03日16:11 | 来源：新华网
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　　新华社“深海一号”9月3日电（记者王聿昊）“蛟龙号”载人潜水器近日在西太平洋海域皮加费塔海盆进行2024西太平洋国际航次科考，下潜科学家在5500米深海发现并采集到黑珊瑚及海百合幼体样品。

　　据从事珊瑚研究的墨西哥科考队员埃丽卡·格雷斯介绍，黑珊瑚在5500米深海十分少见，这株黑珊瑚上还有海百合幼体定殖，更为罕见。

　　“蛟龙号”拍摄到的高清影像资料显示，这株黑珊瑚生长于皮加费塔海盆海底的结核上，颜色偏深、形态曲折，高度约为20厘米。

　　埃丽卡·格雷斯说：“黑珊瑚在如此深的海底生长速度很慢，每年可能仅生长几微米。在食物有限的海底，黑珊瑚为其他动物提供栖息地，是生态系统的重要组成部分。通过进一步研究，我们能够对深海生物多样性和海洋环境有更多了解。”

　　自然资源部第二海洋研究所助理研究员张睿妍说，深海生物幼体的生长发育和定殖扩散是研究生物进化和分布的关键，但在此前的研究中，很少观察及采集到深海生物幼体。这株黑珊瑚吸引多个海百合幼体定殖，科研人员将对其进行形态学和分子生物学研究，增加人们对海百合生长发育及形态特征变化的认识。

(责编：岳弘彬、牛镛)
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