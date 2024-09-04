面向浩瀚的大西洋，背依广袤的非洲大陆，莱基深水港已日渐成为尼日利亚新的“国家门户”。这是尼日利亚第一个深水港，于2023年4月正式商业运营，由中国港湾工程公司控股，新加坡托拉拉姆（Tolaram）集团、尼日利亚港务局和拉各斯州政府参股，中国国家开发银行提供融资支持。

国家开发银行支持的尼日利亚莱基深水港项目。（受访者供图）

得益于良好的水深条件和先进的设备设施，莱基深水港可停靠大型船舶，有效降低运输成本，并大幅提高集装箱装卸、通关和货物周转等效率，有力带动区域工商业、服务业和国际贸易发展。目前，莱基深水港已开通由中国、新加坡、马来西亚和斯里兰卡往返西非的亚非航线，以及由西班牙往返尼日利亚的欧非航线，并将陆续提供拆装箱、仓储和配送等现代物流服务，持续为中尼共建“一带一路”注入动力。

中非是好朋友、好伙伴、好兄弟。多年来，中国国家开发银行秉持“真、实、亲、诚”理念和正确义利观，深入落实全球发展倡议，积极服务“十大合作计划”“八大行动”“九项工程”等中非合作论坛各项成果落实，充分运用非洲中小企业发展专项贷款、中非开发性金融专项资金、人民币融资窗口等金融服务举措，以金融合作为纽带，以标志性重大工程和“小而美”民生项目为抓手，助力中非深化务实合作，携手推进现代化事业。

截至2024年6月末，国开行已与40余个非洲国家建立了合作关系，累计向非洲提供融资超过650亿美元，重点支持了基础设施、能源资源、经贸合作园区、农业、绿色发展、中小企业、电信等领域发展。

支持非洲中小企业发展

2024年2月，国开行完成对埃及银行3亿美元非洲中小企业发展专项贷款项目全额发放，支持了埃及食品加工、教育培训、汽车零配件制造等29个领域9100多家中小企业。

国家开发银行支持的埃及500KV输电线路项目。（受访者供图）

非洲中小企业众多，是推动经济社会发展的重要力量。国开行早在2009年就在中非合作论坛框架下独家承办了非洲中小企业发展专项贷款，并逐步扩大专项贷款规模，将自身融资优势与非洲本地金融机构市场开发和网络优势有效结合，共同支持合作国中小企业发展。

在专项贷款支持下，一大批“小而美”民生项目顺利实施。在南非，国开行向南非标准银行、南非联合银行、南非工业发展公司合计发放8亿美元贷款，支持批发和零售贸易、交通仓储、制造、旅游、食品、健康和医疗等多个行业的逾千家非洲中小企业发展。一位在南非自由州省从事柑橘种植的中小企业主在获得融资后，招募了更多员工，扩大了柑橘种植规模。他高兴地表示：“有了来自中国朋友的资金支持，我们的产量提高了，向海外出口也更多了。”

在非洲其他地区，专项贷款也为众多中小企业送去了“及时雨”。国开行向肯尼亚公平银行发放1.3亿美元贷款，支持肯尼亚13个中小企业的茶叶种植加工、生物发电、交通物流、农村电网升级等项目；向东南非贸易与发展银行发放1亿美元贷款，支持东部非洲7个国家的中小企业发展；向西非经济与货币联盟发起设立的开发性金融机构——西非开发银行累计发放1.6亿欧元贷款，支持西非经货联盟成员国中小企业发展。国开行还与泛非多边金融机构——非洲进出口银行签署了4亿美元非洲中小企业专项贷款协议，共同为非洲中小企业提供更加优惠、充足的资金支持。

截至2024年6月末，国开行已累计发放非洲中小企业专项贷款30亿美元，覆盖32个非洲国家，直接为当地创造就业机会27万个，间接使11万农户受益，切实增强了非洲人民的获得感幸福感，有效助力共建“一带一路”高质量发展不断走深走实。

助力非洲增强发展内生动力

2018年9月，在中非合作论坛北京峰会开幕式上，中国政府宣布了“八大行动”，并提出支持设立100亿美元的中非开发性金融专项资金。该专项资金由国开行独家承办。

多年来，国开行与非洲合作方在平等互利和友好协商的基础上，通过符合国际惯例的市场化运作，以项目融资、转贷款、联合融资、银团贷款等多种模式，支持了一批重点项目实施，将中国的资金、技术等优势与当地的资源、市场等优势相结合，助力实现中非双方互利共赢、共同发展。

在肯尼亚，国开行与中国进出口银行组建贷款银团，共同支持中国路桥工程公司以BOT模式与肯尼亚政府合作开发建设内罗毕快速路项目。这条被当地媒体称为“内罗毕交通大动脉”的现代化交通干线，连接起肯尼亚首都内罗毕市区与乔莫﹒肯雅塔国际机场，途经内罗毕核心商务区、国家博物馆、国家体育场、议会大厦等重要地标，于2022年7月正式通车，将机场至市区通勤时间从2小时减少至20分钟，解决了困扰当地居民多年的出行问题。肯尼亚交通部负责人表示，内罗毕快速路在大幅缓解内罗毕交通堵塞、降低物流成本、推动经济发展的同时，为肯尼亚吸引了更多的国际投资，助力肯尼亚成为东非地区的经济、交通及旅游枢纽。

在塞内加尔，国开行与法国开发署、塞内加尔政府共同合作实施塞内加尔达喀尔汉恩湾污水处理二期项目，通过建设污水收集管网、升压站、泵站、排水渠、达喀尔自治港污水治理工程等，助力改善海湾沿岸地区居民的生活环境，促进海湾生态系统保护修复，带动港口投资。项目建成后，可惠及周边4个市镇的数十万居民。近期，国开行正与法方、塞方积极协作，共同推动项目前期工作稳步开展。

在埃及，国开行通过与埃及国民银行开展转贷款合作，支持埃及中国大学新校区建设。近年来，埃及中国大学加强与中国高校合作，着力在现代和先进科学领域提供高质量教育服务，向本国传递中国技术和实践经验，提高学生实践技能，积极培养本土企业家和创业人才。今年秋季，学校将在新校区开设艺术与设计、计算机信息系统、兽医药学、法律和人文、大众传媒和文学研究五个学院。

截至2024年6月末，中非开发性金融专项资金已累计实现签约117亿美元、发放91亿美元。一批基础设施、国际产业合作、经贸合作、社会民生等领域重点项目落地实施，一批签约项目加快推进，为促进非洲经济社会发展、增进民生福祉持续贡献力量。

多措并举推动扩大中非金融合作

2018年9月，国开行与摩洛哥阿提加利瓦法银行等15家具有区域代表性和影响力的非洲金融机构在北京签署协议，成立中非金融合作银行联合体。该银联体旨在通过加强金融合作，促进基础设施建设、中小企业融资、绿色环保产业发展等，服务中非合作论坛成果落实，推动中非合作共赢。6年来，国开行在银联体机制项下已累计对非方成员行发放贷款17亿美元。

国家开发银行、中非发展基金联合支持的加纳燃机电厂二期工程项目。（受访者供图）

除信贷支持外，国开行还积极发挥子公司中非发展基金作用，加大对非投资支持力度。中非发展基金由中国政府在2006年中非合作论坛北京峰会上宣布设立，是中国第一只专注于对非投资的股权基金，于2007年正式运营。截至2024年6月末，中非发展基金已累计对39个非洲国家投资决策约76亿美元，撬动中国企业对非投融资超过320亿美元，有力支持合作国增加就业、税收和出口创汇，为加快非洲工业化、农业现代化进程，促进经济社会发展注入了新动力、新活力。

在中非发展基金支持下，一批国际产业合作、基础设施、农业民生等领域重点项目稳步实施，取得积极成效。例如，中非发展基金支持的埃及苏伊士经贸合作区已吸引160家企业入驻，直接为当地解决5300多人就业，相关产业发展带动5万余人就业；南非海信家电园采用先进技术，全产业链坚持绿色生产、绿色制造，可年产电视100万台、冰箱50万台；莫桑比克农业园项目引入中国水稻种植技术，使当地水稻单位亩产由原来的一两百斤增加到800斤以上，并有效带动参与种植的农户增收。

近年来，中非发展基金对非投资从传统重点领域，进一步拓展至数字创新、绿色发展等新兴领域。2021年，中非发展基金以战略投资人身份，支持中国移动在非洲开展海底光缆、算力网络、云网融合等业务，为当地用户提供更高效、便捷的数据服务，并进一步赋能教育、医疗等多个行业数字化转型升级。

《中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定》提出，建立健全跨境金融服务体系，丰富金融产品和服务供给。国家开发银行国际金融事业部国际合作三部总经理卞士远表示，国开行将深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，充分运用各类对非专项贷款和合作机制，以市场化方式持续加大对非金融服务力度，深化多双边金融合作，积极开展第三方市场合作，助推共建“一带一路”倡议、全球发展倡议与非盟《2063年议程》深度对接，助力更好实现中非经济融合、发展联动，为巩固中非全面战略合作伙伴关系和共筑高水平中非命运共同体作出更大贡献。

(责编：董童、李源)

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