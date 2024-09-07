就像人们对

“车厘子是不是大樱桃”

“凤梨是不是菠萝”

感到迷惑一样

“奇异果是不是猕猴桃”

也一直是很多人的疑问

事实上

正如有科研人员所说

“中国人最不该问这个问题”

奇异果，也是猕猴桃

猕猴桃

猕猴桃科猕猴桃属

多年生落叶藤本

是中国土生土长的植物

2000多年前就已经有了记载

唐朝时就有人工栽培的记录

“隰有苌楚，猗傩其枝。”

《诗经·桧风》中

描写的“苌楚”

便是今天的羊桃

也即猕猴桃

“中庭井阑上，一架猕猴桃。”

唐代诗人岑参在

《太白东溪张老舍即事，寄舍弟侄等》

一诗中直接使用了

猕猴桃这一名称

“其形如梨，其色如桃

而猕猴喜食，故有诸名。”

是《本草纲目》对猕猴桃

得名由来的解释

中国猕猴桃和新西兰奇异果

又有什么关系？

为什么新西兰奇异果

在世界范围内知名度更高？

这要追溯到100多年前的

一袋中国猕猴桃种子

1904年

新西兰女教师伊莎贝尔

来中国探亲

临走时带回了一包猕猴桃种子

后来

当地苗圃工作者通过这把种子

培育出以海沃德为代表的

一系列品种

并称为“中国醋栗”

1959年

为拓展美国市场

新西兰便以国鸟“kiwi”

重新命名猕猴桃

于是“kiwi fruit”（奇异果）

开始逐渐为世人熟知

陕西，比想象中“甜蜜”

我国的猕猴桃产业起步较晚

上世纪80年代才开始零星种植

但经过近几十年的发展

中国如今已是世界最大的

猕猴桃生产国

2022年

全国猕猴桃种植面积306.2万亩

产量254.47万吨

分别占全球猕猴桃总面积的70%

总产量的50%

陕西、四川、贵州

湖南、湖北、河南

六省的种植面积

占到了全国的82%以上

以陕西眉县和周至

四川苍溪、都江堰和蒲江

贵州修文和六盘水等为主的

猕猴桃优势产区逐步形成

陕西气候资源丰富

地形多样

适宜多种果树生长

渭北黄土高原海拔高

昼夜温差大、光照充足

土层深厚

富含多种微量元素

是世界苹果最佳优生区

秦岭山脉两侧丘陵地区

光照充足、雨量适中

土层肥沃、透气性好

是世界猕猴桃原产地

2022年

陕西省园林水果产量

达到1993.47万吨

位居全国第二

仅次于广西

其中前两大水果

苹果和猕猴桃

面积、产量

均稳居全国第一

秦岭北麓，纵享“猕恋”

2022年

陕西猕猴桃产量

138.85万吨

占全国的37.06%

产区主要集中在

秦岭北麓和秦巴山区的

25个猕猴桃重点县区

其中周至和眉县

猕猴桃面积、产量合计

分别为52.65万亩、98.29万吨

占全省的52.70%、70.79%

按照规划

秦岭北麓产业带

栽培品种以中晚熟为主

适度发展红心、黄肉等新优品种

陕南产业带栽培品种

以中早熟优良品种为主

秦岭北麓的周至、眉县

地处关中平原

依秦岭、濒渭水

千里沃野、秦岭雪水

和10℃以上昼夜温差

成就了猕猴桃酸甜黄金比

每到猕猴桃上市季

秦美、哑特、翠香、华优等

本土选育品种

与海沃德、红阳、徐香等

引进品种轮番登场

为“猕恋者”们奉上

口味各异、色彩纷呈的

猕猴桃盛宴

如今

沿着秦岭环山路

万顷猕猴桃如碧海连天

与秦岭山脉丹青共笔

陕西的“甜蜜”

也让越来越多人“猕恋”

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来源｜人民网

总策划｜张玉珂

监制｜李娜 马盛楠 刘云

策划｜翟巧红 行家玮

作者｜邓楠 王丽 白鸽

字体｜万祥生

设计｜赵雯

支持｜周至县农业农村局

数据｜《中国农村统计年鉴2023》《我国特色农产品市场与产业分析报告（2022）》 《陕西统计年鉴2023》 《陕西果业发展比较研究2023》

(责编：王震、高雷)

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