人民网北京9月7日电 （记者栗翘楚）在互联网时代，随着学科融合交叉加速，技术创新迭代迅猛，前沿领域不断延伸，以5G、物联网、大数据为代表的新一代信息技术引发的技术革命已成为全球关注的重点。

随着技术的飞速发展和市场需求的不断变化，中国自主工具软件生态构建进程日益加速，成为了推动我国汽车产业高质量发展的关键一环。在这一过程中，AI与半实物实时仿真技术的深度参与，为汽车研发带来变革。

所谓半实物仿真，指的是仿真对象是物理实体，而运行环境用软件来模拟。近日，“汽车研发工具——AI+半实物实时仿真技术研讨会”在上海举办。

中汽中心工程院总经理王建海、中央汽车企业数字化转型协同创新平台专职副秘书长崔增辉、上海蔚赫信息科技有限公司创始人兼董事长辛志鹏等出席会议并致辞。同时，在研讨会中，与会企业代表、专家学者及嘉宾围绕“AI+半实物实时仿真”的发展趋势、最新研究成果及应用前景进行了深入探讨和交流。

随着汽车半实物实时仿真系统（HiL）测试需求的不断增长，如何与世界同步及不断创新发展成为一个新的课题。作为本次研讨会的协办方，蔚赫信息立足于推动汽车产业升级与高质量发展，提出“小四化”--场景化、模型化、数字化和生态化理念，并向与会嘉宾分享了自身在“引进来、走出去”过程中积累的海外市场经验，以及在持续的技术研发与业务突破中形成的开发思路。

蔚赫信息德国总经理Uwe Detering表示，如今，电动汽车的迅速发展和智能化趋势推动了HiL技术的创新应用。在技术创新方面，HiL技术能够加速新技术的开发和测试进程，帮助企业更快地应对市场需求变化。在研发合作领域，HiL技术有助于不同研发团队和组织之间的无缝协作，提高整个行业的研发效率。在市场增长方面，随着汽车行业向电动化和智能化转型，对HiL技术的需求预计将持续上升。此外，HiL技术还通过更高效的仿真和测试流程，减少实际物理测试的资源消耗和环境影响。

“蔚赫信息始终致力于技术创新，特别是在AI赋能HiL仿真测试应用方面的发展，我们也将发布最新一代产品。”蔚赫信息研发总监夏雨介绍，新版本集成了多项先进技术，特别是AI测试用例智能生成助手的应用，目前达到的效率提升值30%，将来可以达到70%-80%。该技术可每分钟生成5个自动测试用例，具有广泛的适应性，可用于船舶、汽车、民用航空等多个领域。

与会嘉宾一致认为，当前，对于AI技术与半实物实时仿真领域研发工具软件的应用在推动汽车工业发展中扮演着越来越重要的角色，各领域应加强合作，共同助推中国自主工具软件生态的研发和应用落地。

(责编：王震、高雷)

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