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2024中国新能源汽车零部件交易会将于22日在湖北十堰举行

2024年09月07日16:55 | 来源：人民网
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人民网北京9月7日电 （记者栗翘楚）日前，记者从2024中国新能源汽车零部件交易会（简称交易会）新闻发布会上获悉，以“绿色动能，智联未来”为主题的交易会将于9月22日至24日在湖北十堰举办。

据悉，本次交易会将举办开幕式及项目签约、智能网联汽车“车路云一体化”研讨会、汽车行业产业链供应链对接会、汽车工业电商研讨会、商（专）用车出口路径行业研讨会、中国（武当）房车车友嘉年华、成果发布会等系列活动，来自汽车行业知名专家、国内外知名整车及零部件企业高管、房车行业代表、汽车汽配市场代表、商协会、采购团等嘉宾参会。与会嘉宾将重点围绕新能源、智能网联、“车路云一体化”、汽车出口等话题展开深入交流研讨，推动汽车零部件产业链、供应链、价值链协同创新，推动培育新技术、新产品、新业态和新模式，推动城市和产业集中高质量发展。

交易会期间，“遇见武当-中国（武当）房车露营嘉年华”活动也将在交易会开幕当晚开营，国内外主流房车品牌企业将携最新产品亮相，全国各地房车车友将相聚车城十堰，举办品牌车展、开营仪式、论坛沙龙、露营晚会、自驾巡游等活动，促进房车旅游消费，助推十堰文旅产业发展。

中国机电产品进出口商会副会长石永红表示，十堰因车而建，因车而兴，中国机电产品进出口商会将一如既往关注十堰、深耕十堰，紧扣汽车产业转型发展大势，与十堰密切协作，把此次交易会办成展示汽车产业前沿技术、推动汽车企业合作共赢、促进汽车产业转型发展的高水平行业盛会。

十堰市人民政府副市长罗耀华表示，近年来，十堰市构建起以新能源和智能网联汽车为主导的现代产业体系，形成了零部件全配套、电动车强链条、商用车全系列、专用车多品种的产业格局。同时，加快零部件供应向乘用车、新能源、智能化领域拓展，深化供应链体系建设，推动创新链、资金链、人才链、产业链深度融合，为新能源汽车产业提供全方位保障、全周期服务。

中国新能源汽车零部件交易会前身为中国（十堰）汽车零部件交易会，始办于2008年，迄今已成功举办14届。本届交易会由中国机电产品进出口商会主办，十堰林安商贸物流发展有限公司、联高会展（十堰）有限公司、湖北大明实业集团有限公司、十堰市吉神汽车有限公司联合承办。

(责编：王震、高雷)
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