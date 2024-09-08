人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

藏北追风

代玲
2024年09月08日09:26 | 来源：经济日报
小字号

原标题：藏北追风

广袤无垠的藏北草原上，几十座巨型风车昂首挺立，狂风怒吼着催动叶片转动。

这些风车坐落在西藏那曲市色尼区欧玛亭嘎村，这里，也是牧民索朗念扎的家。欧玛亭嘎藏语意为“牛奶山丘”，因村里有一座山丘、奶牛产奶量高而得名。54岁的索朗念扎祖祖辈辈都生活在这里，以放牧为生。要不是建设风电场，他从未见过风机长什么样，更不知道呼呼吹的风竟然还能发电。

2013年11月，位于欧玛亭嘎村的那曲高海拔试验风电项目首期5台风电机组7.5兆瓦并网发电，实现了西藏风电项目零的突破，填补了全国最后一个省份的风电开发空白，也创造了世界风电项目最高海拔纪录。

风，就这样在村民们惊奇的注视下被捕捉、利用。那时，每次进出村，索朗念扎和村民们都要多瞅几眼，心里忍不住嘀咕：这些个大家伙就能发电？

后来，村民渐渐相信了。它们不仅能发电，还能带来收入。风电场租用了村里的地，每年有固定租金。建设过程中，村民们不仅能在工地打工，家里有挖掘机等机械和运输车辆的，还能在工地上揽活。

那曲风大，无论四季。

“以前眼睁睁地看着风一天天地吹，压根儿没想到还能利用起来。”索朗念扎感叹。如今，村民们都盼着建设新的风电场。

今年元旦，由国家能源集团投资建设的那曲市色尼区欧玛亭嘎100兆瓦风电项目全容量并网发电。25台风机修长的叶片转动起来，将凛冽狂风转化为清洁电能。这是西藏首个100兆瓦级风电项目，也是目前全球4500米以上超高海拔地区已建成投产规模最大的风电项目。

强风、冰雪、冻土期……在海拔如此高的地方建设风电场，难度可想而知。“必须在可利用的短短几个月施工期内争分夺秒地干！”国家能源集团西藏那曲分公司副总经理胡建生说。

风机吊装期间，气候复杂多变。当9号机位风机机舱吊到70米高度时，风雨突至并伴随蚕豆大小的冰雹，叶片在空中不受控制地晃动起来。大家死死拉住叶片上的牵引绳，全力保证设备安全，咬牙坚持直到风雨停歇。

以牦牛般的韧劲啃下一个个硬骨头。今年，风电场的目标发电量是1.5亿千瓦时。

“每年10月到次年5月是那曲强风季节，月均发电量在2000万千瓦时左右。”风电场运维负责人贡桑扎西说，藏北的风带给他实现目标的信心。

在今年8月举办的2024年恰青赛马节招商引资推介会暨项目集中签约仪式上，那曲签约落地总投资80亿元的项目14个，其中清洁能源产业项目占到一半。

“起风了，真好！”在家门口见证了两个风电场落成的索朗念扎说，蓝天白云下，藏北草原上的风，又起了。

(责编：方经纶、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
向“绿”而行 能源低碳转型点燃经济发展新引擎
　　近年来，智慧电网、光伏发电等发展迅速，我国能源发展成绩亮眼，节能减排项目遍地开花，能源结构持续优化，产业转型“绿色”可期。 近日印发的《能源重点领域大规模设备更新实施方案》提到，实施发输配电领域设备更新和技术改造行动，实施风电光伏设备更新和高效回收利用行动，实施标准提升行动，加快构建清洁低碳安全高效的能源体系，培育和发展新质生产力。…
三门核电3号机组核岛安全壳顶封头吊装到位
　　人民网北京9月7日电 （记者杜燕飞）9月6日，中核集团旗下中国核电投资控股的三门核电3号机组核岛钢制安全壳顶封头顺利吊装就位。 据介绍，这是三门核电3号机组核岛设备安装关键路径上重要节点之一，代表3号机组反应堆厂房内部主体结构土建施工基本完成，标志着核岛将全面转入主设备及大宗材料安装阶段。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部