代玲

原标题：藏北追风

广袤无垠的藏北草原上，几十座巨型风车昂首挺立，狂风怒吼着催动叶片转动。

这些风车坐落在西藏那曲市色尼区欧玛亭嘎村，这里，也是牧民索朗念扎的家。欧玛亭嘎藏语意为“牛奶山丘”，因村里有一座山丘、奶牛产奶量高而得名。54岁的索朗念扎祖祖辈辈都生活在这里，以放牧为生。要不是建设风电场，他从未见过风机长什么样，更不知道呼呼吹的风竟然还能发电。

2013年11月，位于欧玛亭嘎村的那曲高海拔试验风电项目首期5台风电机组7.5兆瓦并网发电，实现了西藏风电项目零的突破，填补了全国最后一个省份的风电开发空白，也创造了世界风电项目最高海拔纪录。

风，就这样在村民们惊奇的注视下被捕捉、利用。那时，每次进出村，索朗念扎和村民们都要多瞅几眼，心里忍不住嘀咕：这些个大家伙就能发电？

后来，村民渐渐相信了。它们不仅能发电，还能带来收入。风电场租用了村里的地，每年有固定租金。建设过程中，村民们不仅能在工地打工，家里有挖掘机等机械和运输车辆的，还能在工地上揽活。

那曲风大，无论四季。

“以前眼睁睁地看着风一天天地吹，压根儿没想到还能利用起来。”索朗念扎感叹。如今，村民们都盼着建设新的风电场。

今年元旦，由国家能源集团投资建设的那曲市色尼区欧玛亭嘎100兆瓦风电项目全容量并网发电。25台风机修长的叶片转动起来，将凛冽狂风转化为清洁电能。这是西藏首个100兆瓦级风电项目，也是目前全球4500米以上超高海拔地区已建成投产规模最大的风电项目。

强风、冰雪、冻土期……在海拔如此高的地方建设风电场，难度可想而知。“必须在可利用的短短几个月施工期内争分夺秒地干！”国家能源集团西藏那曲分公司副总经理胡建生说。

风机吊装期间，气候复杂多变。当9号机位风机机舱吊到70米高度时，风雨突至并伴随蚕豆大小的冰雹，叶片在空中不受控制地晃动起来。大家死死拉住叶片上的牵引绳，全力保证设备安全，咬牙坚持直到风雨停歇。

以牦牛般的韧劲啃下一个个硬骨头。今年，风电场的目标发电量是1.5亿千瓦时。

“每年10月到次年5月是那曲强风季节，月均发电量在2000万千瓦时左右。”风电场运维负责人贡桑扎西说，藏北的风带给他实现目标的信心。

在今年8月举办的2024年恰青赛马节招商引资推介会暨项目集中签约仪式上，那曲签约落地总投资80亿元的项目14个，其中清洁能源产业项目占到一半。

“起风了，真好！”在家门口见证了两个风电场落成的索朗念扎说，蓝天白云下，藏北草原上的风，又起了。

(责编：方经纶、陈键)

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