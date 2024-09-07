人民网北京9月7日电 （记者杜燕飞）9月6日，中核集团旗下中国核电投资控股的三门核电3号机组核岛钢制安全壳顶封头顺利吊装就位。

据介绍，这是三门核电3号机组核岛设备安装关键路径上重要节点之一，代表3号机组反应堆厂房内部主体结构土建施工基本完成，标志着核岛将全面转入主设备及大宗材料安装阶段。

三门核电3号机组核岛安全壳顶封头吊装。受访者供图

据介绍，本次吊装就位的钢制安全壳顶封头总重量788.3吨，模块为半椭圆形球体封头，钢板厚度为41.3毫米，由4圈共64张钢板组成，其中单板最大重量10.5吨，顶封头板的对接焊缝长度697米。顶封头上的安装附件主要有围堰、U形支架、附板、电气物项、管道物项、通风物项等，是3号机组钢制安全壳完成收尾的重要模块。

“三门核电二期工程两台机组建成投产后，总装机容量将达到500万千瓦，年发电量可达400亿千瓦时，相当于年减排二氧化碳3000万吨，将进一步强化浙江省及长三角地区中长期电力供应保障，推动浙江省产业结构和能源结构优化，有利于促进浙江省能源绿色低碳转型和经济社会高质量发展。”三门核电相关负责人表示。

(责编：王震、高雷)

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