原标题：数字赋能“物流之都”升级迭代

近日，在山东临沂市兰山区兰华智慧物流城二楼仓储区，一辆辆叉车推着货物进进出出。临沂大运星供应链公司的4万件货物经由货运电梯出货装车，发往天津、河南等地。临沂大运星供应链负责人刘攀告诉记者：“过去，临沂的物流园区大多只有分拨、运输功能，仓储是短板。如今，新园区普遍按照‘上仓下运’标准建造，货物出入库、货物跟踪、订单管理、车辆调度等环节全程可视。我们还专门为电商量身定制了分拨仓系统，对货物进行清分，可以根据重量匹配最经济的运输方式。”

依托商贸优势，临沂物流业迅速成长，3000多条物流线路通达全国所有港口和县级以上城市，被中国交通运输协会授予“中国物流之都”称号。2023年，临沂物流总额达9334亿元。与近万亿元产业“光环”形成鲜明对比的是，众多中小物流企业在价格战里疯狂“内卷”，在提升服务上却创新不足，导致临沂缺少头部物流企业，“有山无峰”成为物流之都的一大缺憾。另外，城市的快速发展将原来39个物流园区嵌入其中，数以万计的大货车穿行市区带来诸多城市管理难题。

在数字经济大潮下，以“揽货、配载、装车、发运”为主的传统物流服务明显跟不上需求，亟需进一步整合行业链条，补齐仓配一体、平台经济、供应链金融等业态短板，以智慧化升级为企业和商户提供更优质高效的物流服务。为此，临沂在兰山区西部规划建设了占地176平方公里的现代物流城，布局临沂商谷、国际陆港、产业基地和滨水宜居四大片区。其中，国际陆港承载铁路物流园、快递分拨中心、公路物流中心等功能，集聚一批智慧物流园区项目。今年7月，兰山区1700多家物流企业搬离分散在城区的老物流园区，入驻紧邻京沪高速的12个新物流园区。

相较于传统物流园区，新物流园区实施标准化建设，按照“仓配一体”模式运营。二楼为仓储区、一楼为专线物流，企业或商家只需将货物存放在仓储区，接到订单后即可实现快速装车发货。兰山区还在物流园区周边布局了一批智能云仓，作为电商前置仓、大宗商品交割仓、冷链仓，推广应用智能装备和仓储管理系统。同时，探索建立“第三方仓库代管、代发货”平台，客户在手机APP上下指令，就可实现货物调配和发货。

“从老物流园区搬进现代物流城，不只是一次空间的转换，更是服务标准的重新定义和升级。特别是标准仓建设，意味着更多大型企业可以把高端订单放在临沂进行周转和集散，这将大大提高我们物流的附加值。”兰山商城管委会国际陆港建设服务中心主任杜庆明介绍。

6月23日，山东省商贸物流产业大脑暨临沂商贸物流大数据平台上线，标志着临沂商贸物流发展进入数字赋能、互联互通新阶段。平台架构设计为“1+3+N”，即在一个平台上集成业务中心、技术中心、数据中心3个中心，提供包括车辆服务、网络货运、仓储服务在内的众多应用系统，向商城广大商户、专线物流和运力主体提供全面、实时、准确的信息服务，引领商贸物流转型升级、迭代发展。

“4分钟，包裹准时送达！”7月16日，临沂现代物流城“无人机+物流”模式实现首飞，两路载货无人机分别飞行10分钟、4分钟，安全降落在中通快递临沂转运中心和中通配送运营点，这是临沂构建低空智慧物流体系的一次新实践，也是临沂物流首次实现“无人机+无人车+无人仓”全流程无人化操作。

“相较于快递小件包裹，物流企业的运输对象多是大件非标货物，装卸全靠工人经验。这一问题可通过智能三维建模配合可视化系统来解决。”临沂大学物流学院副教授曹松荣介绍，他的团队目前正依托顺和国际智慧物流园开展“商贸物流园区节点动态感知与仓配运智能调度应用示范”课题研究。这项研究重点聚焦物流快进快出、非标货物的智能识别与快拼快装快卸、货物全程可视化跟踪等。成果应用后，将实现仓储、配载和运输调度的无人化作业，预计可使操作成本降低10%，作业效率再提高10%。

作为山东省欧亚班列三大集结中心之一，临沂已开行24条中欧货运班列。畅通国际物流，构建营销网络，国际商城得以高效拓展。目前，临沂市已布局建设海外商城、海外仓达31处，持续深化“市场采购+跨境电商+海外仓”发展路径，推进商城国际化向纵深发展。（记者 王金虎）

(责编：方经纶、陈键)

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