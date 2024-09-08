崔浩

原标题：内河航运如何扬起“绿帆”

近日，京杭大运河首批清洁能源智能商品船在山东济宁顺利下水。这不仅标志着内河新能源船舶批量化生产拉开序幕，更为内河航运的绿色智能转型提供了新的“引擎”。

我国拥有广阔内河水系，内河河段运营的船舶数量庞大，存在的“老旧杂散”情况突出。据统计，仅京杭大运河流域总计就有“老旧杂散”营运船舶3.2万余艘，这些老旧船舶普遍烧柴油，排放标准低，污染严重，且载重吨位较小，船龄较长，亟需升级换代。从行业看，绿色低碳已成为船舶业发展趋势。新能源船舶特别是电动船，以其动力电池、液化天然气等清洁能源的应用，被视为实现船舶绿色智能化的重要解决方案，引领着行业的未来发展方向。

内河航运发展新能源船舶，可以说是一举多赢。内河航运航行时间相对可控、停靠港口固定，适合作为现阶段新能源船舶的推广应用领域。内河航运可以借助新能源船舶的推广升级推动整体转型，以内河船舶的标准化、绿色化、智能化，推动内河水运规模化、规范化发展，从而提升航道的整体使用效率。此外，引导内河新能源船舶加快生产，可以推动高污染高耗能老旧船舶有序退出市场，可以达到保护运河生态环境的效果。

政策推动是新能源船舶推广的重要保障。当前，新能源船舶推广面临造船成本高，初期投资较大，相较于传统燃料经济性不明显的难题，仅依靠市场很难推动。因此，需要通过出台各类政策支持引导，加大对建造、更新清洁动力船舶的补贴力度，同时在运营监管方面，给予优先通航权和优先靠泊权，提升船舶运营效率，降低新能源船舶的运营成本，提高其市场竞争力。

商业模式创新是新能源船舶推广的重要动力。要鼓励支持引导货主、港口、能源企业、金融机构以及动力电池等关键配套企业深度参与内河绿色智能船舶产业发展。在有条件有基础的重点地方先行先试，形成可复制、可推广、可持续的内河绿色智能船舶运营发展新模式并逐步推广。

基础设施建设是新能源船舶发展的坚实支撑。新能源船舶发展需要各方合力“续航”，沿河各地应加强沟通合作，提升内河岸线资源集约高效利用，加快建设液化天然气加注站和电池充换电站等，以满足新能源船舶的需求。

行业专家预测，全球造船业将迎来科技革命与产业变革的“超级周期”。借鉴我国新能源汽车的发展经验，新能源船舶市场处于广阔的“蓝海”，相信在不远的将来，万千长河里扬起“绿帆”将成为行业发展常态。

(责编：方经纶、陈键)

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