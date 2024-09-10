人民网北京9月10日电 （记者王仁宏）近日，生态环境部编制并发布《全国碳排放权交易市场覆盖水泥、钢铁、电解铝行业工作方案（征求意见稿）》（以下简称《方案》），公开征求意见。《方案》提出，扩围工作将分为启动实施（2024—2026年）和深化完善（2027年—）两个阶段，积极稳妥推进水泥、钢铁、电解铝行业全国碳排放权交易市场建设。

在启动实施阶段，《方案》将2024 年作为水泥、钢铁、电解铝行业首个管控年度，2025 年底前完成首次履约工作。期间将以夯实三个行业碳排放管理基础、推动重点排放单位熟悉市场规则为主要目标，通过2—3年的建设运行，有效夯实碳排放数据质量基础，提升各类主体参与能力，实现平稳启动扩围。在深化完善阶段，将强化激励约束程度，促进低碳技术创新发展和碳排放资源在更大范围内优化配置。

根据《方案》内容，此次扩围将新增重点排放单位约 1500 家，覆盖排放量新增加约30亿吨。届时全国碳排放权交易市场覆盖排放量占全国总量的比例将达到约60%。

(责编：王仁宏、吕骞)

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