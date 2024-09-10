人民网北京9月10日电 （欧阳易佳）受台风“摩羯”及残留云系影响，9月6日至8日，广西中部南部西部等地降了大到暴雨；珠江支流广西郁江邕宁江段，左江及支流平而河、明江，右江支流天等河等20条河流发生超警洪水。

9月9日18时，水利部和中国气象局联合发布橙色山洪灾害气象预警。9月9日20时至9月10日20时，吉林北部、黑龙江南部、四川中部、云南南部、新疆西部等地部分地区发生山洪灾害可能性较大（黄色预警），其中，四川中部、云南南部局地发生山洪灾害可能性大（橙色预警）。

水利部密切监测汛情发展态势，滚动会商研判，指导水利部珠江水利委员会和广西壮族自治区水利厅系统、科学、安全、精准实施水库群联合调度。针对郁江及支流左江、右江洪水过程，提前调度水库群实施预泄，累计腾出库容1.35亿立方米，为应对洪水做好充分准备。根据洪水演进过程，调度右江百色水库按100立方米每秒控泄错峰，联合调度左江山秀、左江、那板、客兰，八尺江大王滩、凤亭河，郁江干流老口、西津等水库群全力拦蓄洪水，确保南宁市等重点保护对象防洪安全，最大限度减轻沿江城镇防洪压力。水利部维持针对广西、云南等省（自治区）的洪水防御Ⅳ级应急响应，密切关注郁江水系范围内中小河流堤防防守、中小水库安全度汛和山洪灾害防御、城市内涝防御，最大限度保障群众生命安全、工程安全。

据悉，目前，水利部工作组正在广西、云南一线继续指导防汛抗洪工作。

(责编：方经纶、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经