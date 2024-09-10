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住房城乡建设部办公厅印发通知

全面实行建筑起重机械备案电子证照制度

2024年09月10日10:36 | 来源：人民网
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人民网北京9月10日电 （记者王仁宏）日前，住房城乡建设部办公厅印发通知明确，将开展建筑起重机械备案证电子化和房屋市政工程施工安全监督人员考核合格证书电子化工作。

根据通知，自2024年10月1日起，在全国范围内开展建筑起重机械备案证电子化试运行工作，各地发证机关要及时出台建筑起重机械备案电子证照办理实施细则。2024年12月31日前，全面实行建筑起重机械备案电子证照制度。

已发放房屋市政工程施工安全监督人员考核合格纸质证书的地区，加快制定出台本地区纸质证书电子化实施细则，自2024年10月1日起，换发标准电子证照。未发放纸质证书的地区，应于2024年12月1日前，组织完成本地区施工安全监督人员考核工作；于2024年12月31日前，完成本地区考核合格证书电子证照发放工作。

(责编：王仁宏、吕骞)
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