人民网北京9月10日电 （记者王仁宏）据水利部消息，受台风“摩羯”及残留云系影响，9月6日至8日，广西中部南部西部等地降了大到暴雨；珠江支流广西郁江邕宁江段，左江及支流平而河、明江，右江支流天等河等20条河流发生超警洪水。据预报，未来3天，广西南部西部仍将有中到大雨，郁江及支流左江将全线超警，左江部分江段将超保。

水利部密切监测汛情发展态势，滚动会商研判，指导水利部珠江水利委员会和广西壮族自治区水利厅系统、科学、安全、精准实施水库群联合调度。

目前，水利部工作组正在广西、云南一线继续指导防汛抗洪工作。同时，水利部维持针对广西、云南等省（自治区）的洪水防御Ⅳ级应急响应，密切关注郁江水系范围内中小河流堤防防守、中小水库安全度汛和山洪灾害防御、城市内涝防御，最大限度保障群众生命安全、工程安全。

(责编：王仁宏、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经